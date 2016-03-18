مفارقات مانشستر سيتي

عندما كان مانشستر سيتي في حال أفضل مما كان عليها اليوم عجز عن تخطي الدور الثاني لدوري الأبطال.. وأخيراً، فعلها مساء الثلاثاء وبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه رغم كل ما عزفه من نشاز، لسبب بسيط هو أن القرعة ابتسمت له ملء شدقيها عندما وضعته ودينامو كييف في خانة واحدة.. هذا الأخير هو حالياً مثلما كانت عليه الأندية الخليجية في النظام القديم لدوري أبطال آسيا.. تكون في راحة صيفية طويلة الى أن يُفرض عليه خوض الدور ربع النهائي قبل أسابيع طويلة من بداية المسابقات المحلية.. وأكروانياً، تبدأ عطلة الشتاء في 4 ديسمبر ولا تستأنف المسابقتان المحليتان، الدوري والكأس إلا في 4 مارس.. وعليه، سقط دينامو أمام السيتي 1 - 3 ذهاباً في 24 فبراير وما أن استعاد شيئاً من عافيته حتى أحرج الفريق الإنكليزي المثقل بأصحاب الملايين وإن انتهى اللقاء سلباً.

السيتي لا طعم ولا رائحة ولا شخصية، مثله مثل اليونايتد وتشلسي وارسنال وكل أندية إنكلترا، وإلا فما معنى وجود عقلة الأصبع ليستر سيتي في الصدارة بعد 30 جولة من البريميرليغ بفارق 5 نقاط عن توتنهام (الذي سقط أمام بوروسيا دورتموند صفر - 3 في اليوروبا ليغ) و11 عن أرسنال و12 عن السيتي و16 عن اليونايتد؟.

لقد نقل غوارديولا البندقية من كتف الى كتف عندما أعلن السيتي رسمياً في مطلع فبراير أنه سيكون مدرباً لفريقه اعتباراً من الصيف المقبل.. راح الجميع يتحدثون عن أثر هذا الخيار على لاعبي بايرن ميونيخ، فإذ بالنتيجة هي: لا شيء تقريباً حتى الآن على الرغم من السقوط المفاجئ امام ماينتس والتعادل مع دورتموند قبل اكتساح بريمن بالخمسة، اللهم إلا إذا خرج من دوري الأبطال على يد يوفنتوس مساء أمس.. وفي المقلب الآخر، فإن السيتي لم يخسر سوى مرة واحدة في المباريات التسع التي خاضها في البريميرليغ قبل الإعلان المذكور، وبعده فاز على استون فيلا وسندرلاند الضعيفين وخسر 3 مباريات وتعادل سلباً مع نوريتش الثامن عشر السبت الماضي.. كان متخلفاً بفارق 3 نقاط عن المتصدر قبل الإعلان وصار بعده متخلفاً بفارق 12 نقطة.

لم يعد المدرب بلليغريني قادراً على ضبط معظم لاعبيه وتحفيزهم، ويكاد لا يمضي يوم إلا وتتحدث الصحف عن الذين يحتمل أن يضعهم غوارديولا على باب النادي مع نهاية الموسم من توريه الى نافاس وزاباليتا وكولاروف وبوني ونصري وفرناندو وسانيا أو الذين سيستعين بهم من بيكيه الى لوبانوفسكي وبوغبا وألابا وغوندوغان وداني ألفيش.

ظفر بلليغريني بكأس المحترفين على حساب ليفربول الأكثر من عادي، وأخرج لسانه لإداريي النادي وهو يقول لهم: أنا الوحيد الذي قاد الفريق الى ربع نهائي دوري الأبطال.. ومن يعلم؟ فربما تبتسم له القرعة وتوقعه في خانة فولفسبورغ أو بنفيكا في ربع النهائي.. وباللغة الدارجة: اعطيني حظ وارميني بالبحر!.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية