"في المرمى": مايغا يكشف سر حادثة التاكسي الشهيرة

كشف المالي موديبو مايغا، مهاجم فريق النصر السعودي، عن حادثة التاكسي الشهيرة في شهر فبراير الفائت، وتعود القصة إلى مباراة النصر والأهلي الدورية حينما غادر اللاعب الملعب بين الشوطين إثر استبداله، وهو ما سبب ردة فعل جماهيرية وصفت موقف اللاعب بـ"غير الاحترافي".

وقال مايغا في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى" حيال الحادثة: "ما حدث في منتصف الشوط، لم اشعر صحيا بحالة جيدة وطلبت المساعدة الطبية وقلت لهم انني مريض واخذت الاذن من الادارة وغادرت الملعب، ولكن الأمر فسر بطريقة خاطئة، تمت معاقبتي لأن الرسالة لم تصل وتفهم بشكل واضح ولكن تم ايضاح كل ذلك لاحقاً". وحول عدم ايصال أحد منسوبي النادي، اللاعب إلى منزله: "لم يوصلني احد الى المنزل لأن الجميع كان منشغلا ومنزلي بعيد عن الملعب وكنت متعبا".

وحول أسباب مشاكل النصر الحالية والتي بسببها انخفض مستوى الفريق بشكل عام: "كانت لدينا مباريات معقدة وهناك تغييرات في المدربين وكل مدرب في هذه الحالة لديه عقلية مختلفة عن المدرب الذي سبقه والحل لهذه المشكلة مضاعفة الجهود، بعد كل هذه المباريات واجهنا ضعفا ما في البداية ولكن بدأنا في اعطاء الجهد الكافي واللازم وشعرنا اننا اكثر اندفاعا، لدينا حظ كبير للفوز بالمباريات ونحن نركز على المباريات المحلية والآسيوية".

وحول ما ينقص الفريق الأصفر للتحسن، أجاب: "انا اعتقد في هذا الاطار، يجب ان نضاعف الجهود وبعد ذلك نعيد التركيز وبمزيد من الحظ نحصل على مستوى افضل، في الاطار الفني لا ينقصنا شيء، هناك فقط نمر بأوقات ليست سهلة والجواب هو العمل ومضاعفة الجهود حتى نتمكن من الوصول الى مستوى افضل".



وعن معاناته كلاعب جديد حضر الى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، قال: "اجد معاناة، ولا يعني انني لم اتلقى المساعدة ولكن القضية الهامة هنا الدعم من كل فريق وذلك بالاتفاق ان نلعب سويا في الملعب بروح الفريق الواحد وهذا افضل ويعطي نتيجة افضل داخل المعشب الاخضر، اكثر من يفهمني ويساعدني أدريان ميرزفسكي داخل الملعب".