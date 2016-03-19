أتليتكو مدريد يتلقى خسارة موجعة من خيخون

المصدر: مدريد - د ب أ

تقلصت أمال أتلتيكو مدريد في اللحاق ببرشلونة متصدر الدوري الأسباني لكرة القدم بشكل هائل بعدما خسر أمام مضيفه سبورتينج خيخون 1 / 2 اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 67 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة الذي يحل ضيفا على فياريال غدا الأحد في المرحلة نفسها ، بينما ارتفع رصيد خيخون إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وبدا الإجهاد على لاعبي أتلتيكو بعد خوض مباراة امتدت لوقت إضافي أمام إيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وافتتح أنطوان جريزمان التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 29 إثر ضربة حرة لكن سبورتينج خيخون فرض سيطرته على المباراة بعدها.

وأدرك اللاعب الشاب أنتونيو سانابريا التعادل لخيخون قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة من كرة سددها من ضربة حرة وارتطمت بماتياس كرانفيتر لاعب أتلتيكو في طريقها إلى داخل الشباك.

وتلقى أتلتيكو صدمة بعدها بخروج خوسيه جومينيز مصابا ليلعب الفريق بعشرة لاعبين فقط. واستغل خيخون الفرصة وحسم المباراة لصالحه بهدف سجله كارلوس كاسترو إثر تمريرة من ألبرتو لورا في الدقيقة 89 .