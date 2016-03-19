الأهلي المصري يتجاوز عقبة ريكريتفيو الأنجولي بهدفين

فاز الأهلي المصري على ضيفه ريكريتيفو الأنجولي 2-صفر ليتأهل إلى دور 16 في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم السبت.



وكان الأهلي في حاجة للانتصار بأي نتيجة بعد التعادل دون أهداف في مباراة الذهاب في أنجولا وتقدم بهدف مبكر سجله رمضان صبحي بعد مرور عشر دقائق بعد تسديدة من زاوية ضيقة ومراوغة أكثر من لاعب.



وأضاف البديل جون أنطوي الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بسبع دقائق بعد تمريرة من البديل وليد سليمان ومجهود رائع من صبحي.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لموقع النادي "الهدف الثاني الذي أحرزه أنطوي قتل المباراة خاصة أن بطل أنجولا غامر بكل أوراقه الهجومية لكن دفاع الأهلي تصدى لكل المحاولات."



وأضاف "الأهلي لعب مباراة جيدة ويستحق التأهل لدور 16 بالبطولة لكن علينا التفكير فيما هو قادم والسير بخطى ثابتة لإحراز اللقب."



وأهدر الأهلي عدة فرص في الشوط الأول عن طريق مؤمن زكريا والجابوني مالك إيفونا بينما أنقذ الحارس أحمد عادل عبد المنعم ضربة رأس من مامادو ديارا وركلة حرة نفذها داريو كاردوسو.



وسيلعب الأهلي - بطل افريقيا ثماني مرات - في دور 16 مع يانج أفريكانز التنزاني الذي تفوق على الجيش الرواندي.

