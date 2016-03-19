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المعسكر السعودي في جدة قبل رحلة التصفيات المزودوحة

السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016
السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016
السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016
السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016
السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016
السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016
السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016
السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016
السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016
السبت 9 جمادي الثاني 1437 هـ - 19 مارس 2016

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