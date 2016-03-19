تقارير يومية عن المصابين بأوامر السويسري جروس

طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي من الجهاز الطبي، تقارير يومية عن حالة لاعبي الفريق المصابين.

ويركز جروس حاليا على حالة لاعبي الفريق المصابين ومراحل العلاج التي وصلوا لها تحديدا المدافع المصري محمد عبدالشافي، والمهاجم مهندي عسيري، نظرا لحاجته الماسة لخدماتهما خلال الجولات المقبلة في دوري المحترفين.

ويعاني المصري محمد عبدالشافي من خشونة في الركبة، ويجري مرحلة التأهيل والعلاج في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يعود عبدالشافي إلى جدة خلال اليومين المقبلين لبداية المرحلة الثانية والأخيرة من العلاج بمقر ناديه من خلال تدريبات السرعات والتقوية في صالة الحديد واللياقة وكذلك السباحة.

ولم تتضح الرؤية حول إمكانية الاستعانة بخدمات اللاعب عبدالشافي في لقاء ديربي جدة المرتقب حينما يلتقي فريق الأهلي منافسه الاتحاد في الجولة الحادية والعشرين يوم 2 أبريل المقبل.

في نفس الوقت، وصل مهند عسيري إلى مرحلة متقدمة من العلاج من إصابة التمزق العضلي في عضلة الفخذ بعد جلسات علاج مكثفة أجراها في مقر النادي طيلة الأيام الماضية.