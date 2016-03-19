زكي الصالح: أبواب المنتخب مفتوحة لجميع السعوديين

أكد زكي الصالح، المشرف الإداري على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن أبواب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين في أنحاء البلاد دون وجود أية اعتبارات، فيما نفى وبشدة وجود تصنيف للأندية التي يتم من خلالها انتقاء الدوليين.

وقال الصالح في تصريحات تلفزيونية نقلتها "قناة العربية": "لن أخوض كثيرا في هذا الكلام، أبواب المنتخب مفتوحة لجميع اللاعبين في السعودية، لا يوجد نادي أول أو ثاني وأي لاعب يريده المدرب أكيد راح يستدعيه وهذا ما حدث".

وحول إصابات اللاعبين في المعسكر ومدى جهوزيتهم لمواجهتي ماليزيا والإمارات: "هناك عبد الفتاح عسيري وبعض اللاعبين يشعرون ببعض الآلام، ولو حدثت عملية إبعاد لدينا جهاز طبي وبالتنسيق مع الجهاز الفني سوف يكون إعلان إبعادهم رسمياً".

وختم زكي حديثه قائلاً: "الجهاز الإداري يقوم بعمل ترتيبات لجميع اعضاء الجهاز الفني بمتابعة المباريات داخليا وخارجيا ونقف على مستويات اللاعبين وكل هذا بإشراف المدرب فان مارفيك".