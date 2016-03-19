ستوك سيتي يمدد عقد حارسه بوتلاند حتى 2021

قال نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه مدد تعاقده مع حارس مرماه الإنجليزي الدولي جاك بوتلاند ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021.



وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت أمس الجمعة قال طوني سكولز الرئيس التنفيذي لستوك سيتي "دائما كنا نعلق أمالا كبيرة على جاك. لكنه رغم ذلك تجاوز توقعاتنا منذ وقع اختيار المدرب مارك هيوز عليه وجعله الحارس الأول للفريق."



وأضاف سكولز "كفريق نحن نرى أنه من الضروري تأمين ارتباطنا بلاعبينا الشبان الموهوبين بناء على عقود طويلة الأمد. والعقد الجديد مع جاك هو مكافأة مناسبة على ما أحرزه من تقدم خلال الموسم الحالي."



وحافظ بوتلاند (23 عاما) على مكانه في التشكيلة الأساسية بعد رحيل اسمير بيجوفيتش إلى تشيلسي قبل بداية الموسم وقدم أداء متميزا طوال هذه المدة كما ضمه مدرب انجلترا روي هودجسون إلى الفريق استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام ألمانيا وهولندا في وقت لاحق من الشهر الجاري قبل انطلاق نهائيات كأس أوروبا في فرنسا في يونيو المقبل.



ويحتل ستوك سيتي المركز التاسع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 43 نقطة متفوقا بثلاث نقاط على تشيلسي اللندني حامل اللقب.