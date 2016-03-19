مدرب السعودية يستبعد هزازي بسبب "الانضباطية"

قرر الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد المهاجم نايف هزازي من معسكر المنتخب، وذلك بسبب خروجه من مقر المعسكر المقام بمدينة جدة من دون إذن مسبق من الجهازين الإداري والفني.

وبحسب ما نشر في الصفحة الرسمية للمنتخب عبر تويتر يوم السبت، فإن فان مارفيك استدعى اللاعب محمد آل فتيل لمعسكر المنتخب، وذلك بسبب إصابة زميله معتز هوساوي وعبدالفتاح عسيري بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي.

من جهة أخرى أعلنت إدارة نادي النصر عن معاقبة لاعبها نايف هزازي بالإيقاف لمباراة واحدة مع تطبيق اللائحة الداخلية، بسبب خروجه من معسكر المنتخب.

يذكر أن المنتخب السعودي سوف يلاقي المنتخب الماليزي يوم الخميس المقبل على استاد الملك عبدالله ضمن رحلة صفيات كأس العالم وآسيا المزدوجة.