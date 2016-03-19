12 أم 14 أيهما أجدى

بعيداً عن الأوراق الانتخابية التي قد يلجأ إليها المرشحون على مقعد رئاسة اتحاد كرة القدم في الانتخابات المقبلة، فرضت مسألة عدد أندية المحترفين نفسها على السطح من جديد في الأيام القليلة الماضية، وتناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات يوسف السركال رئيس الاتحاد الذي أشار إلى أن الإبقاء على 14 فريقاً في الدوري، يأتي ضمن مقدمة أولوياته للمرحلة المقبلة، مؤكداً استمرار الدوري كما هو من دون تغيير، مبرراً ذلك بالفوائد التي جنتها الكرة الإماراتية على مدى المواسم الأربعة الماضية بعد قرار رفع عدد أندية المحترفين من 12 إلى 14 نادياً.

التصريحات الأخيرة لرئيس اتحاد الكرة جاءت مضادة مع توجهات لجنة دوري المحترفين، التي ألمحت عبر رئيسها محمد ثاني الرميثي إلى أن مصلحة الدوري قائمة على العودة إلى 12 نادياً، وبين رأي الاتحاد وعدم قناعة اللجنة المنظمة لدوري المحترفين، تبرز قضية المصلحة العامة لأندية الإمارات وكرتها، وإذا كان لاتحاد الكرة أسبابه في الإبقاء على 14 نادياً، وفي ظل وجود قناعة داخلية من جانب لجنة المحترفين بالعودة إلى نظام 12 نادياً، ليكن الفيصل في الموضوع متمثلاً في مخرجات البطولة، وهل المصلحة تصب في الإبقاء على 14 أم العودة 12 نادياً.

كلمة أخيرة

المسألة لا علاقة لها بالبرامج الانتخابية، بل مرتبطة بمصلحة عليا

*نقلا عن الرؤية الإماراتية