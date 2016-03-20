الكرة السعودية بلا هجوم

يتربع لاعب الاتحاد ريفاس (فنزويلي) على قمة ترتيب هدافي دوري "جميل" برصيد 17 هدفا يليه لاعب الأهلي السومة (سوري) بـ 15 هدفا ثم إدواردو الهلال (برازيلي) بـ 12 هدفا، وتستمر القائمة بدون لاعب سعودي حتى سادس الهدافين عبدالمجيد الرويلي لاعب التعاون والذي سجل 9 أهداف متساوياً مع إيفولو وإلتون وهو للمعلومية لاعب يميل إلى خط الوسط وليس مهاجماً تقليدياً ـ ولله الحمد لقد تم استدعاؤه مؤخرا للانضمام إلى قائمة المنتخب ـ عموما ذلك يعني غياب المهاحمين السعوديين تماما عن قائمة هدافي الدوري وهو مؤشر بلا شك خطير، الأسطورة ماجد عبد الله أرجع السبب وراء ذلك إلى عدم تطوير اللاعب السعودي لقدراته. ومضى يقول إن حاسة التهديف موهبة ولكن تحتاج إلى عمل حتى تتحسن وذلك ما يميز المهاجم الأجنبي عن السعودي، فالأول يعمل جاهدا على تطوير قدراته، أما الثاني فذلك آخر اهتماماته.

*نقلاً عن الرياضية السعودية