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اليوم السعودي الأول في معسكر جدة

الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016
الأحد 10 جمادي الثاني 1437 هـ - 20 مارس 2016

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