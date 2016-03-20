راتب الرئيس مليون ..!

بعد أن تم الكشف عن راتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جوزيف بلاتر، لا تستغربوا إقبال كثيرين على رئاسة الاتحادات الأهلية والقارية.

والمؤسف، المخجل، بفضيحة مدوية أن يكون راتب بلاتر 270 ألف يورو «نحو مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي ، درهم إماراتي ـ شهرياً»، ويقع في قضايا فساد ورشى بعد 17 سنة في منصبه، قبل أن تتم مقاضاته ويحكم عليه بعدم مزاولة أي نشاط رياضي ثماني سنوات.

كان بلاتر يتفاخر في كل شاردة وواردة بالمداخيل العالية التي جعلت «دولة فيفا» تضاهي الدول الاقتصادية الكبرى في ميزانياتها، وهو الذي نجح في بداية ولايته في رفع عقد النقل التلفزيوني من الملايين إلى المليارات.

وهنا، أشير إلى ما جاء في الخبر وتأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن السويسري بلاتر حقق دخلاً بقيمة 3.28 مليون يورو عام 2015 بمعدل 270 ألف يورو شهرياً، وذلك في أول مرة يتم فيها الكشف عن راتبه. والجزئية الأخرى لا تحتاج إلى تعليق، أن الاتحاد الدولي سجل خسارة 122 مليون دولار عام 2015، وهي أول خسارة له منذ 2002، بسبب الفضيحة التي عصفت بالمنظمة الدولية.

وفي ظل ما يشوب رياضتنا الخليحية تنظيماً، لا تتعجبوا من تمسك كثيرين بمناصبهم نظير ما يتقاضون من شهرة وعوائدها على كل الصعد، ولو بربع راتب بلاتر مع السفريات وتوابعها، دون أن أقلل من كفاءة المخلصين.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية