اسمعوا زيدان

«لا تستهينوا بفريق فولفسبورغ الألماني»، هكذا كانت أول ردة فعل للمدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، وهي ردة فعل منطقية وحازمة في الوقت نفسه، لكل من يظن أن مشوار ريال مدريد سهل في دور الثمانية.

ومن يعرف (مزاجية) الملكي يعرف تماماً أنه لا يوجد شيء سهل معه، ولا شيء معه مضمون، خصوصاً أن هناك مقولة شهيرة تفيد بأن «المستحيل ليس للألماني»! أي نعم فريق فولفسبورغ لا يملك أسماء رنانة كتلك التي يملكها الملكي، ولا يملك التاريخ والخبرة، ولكنه يملك الحماس والقتال وروح المغامرة التي أوصلته لهذا الدور، وقد يكون حصان البطولة الأسود، ويحرج ملوك البطولة ويخرجهم منها ربما.

من يدري، فالوضع حالياً يقول إن الكل يتوقع عبوراً سهلاً لريال مدريد، وهذه مشكلة كبرى لو تسربت الفكرة في نفوس وعقول اللاعبين والجمهور معاً، وأخشى أن ينجرف الجميع وراء هذه الفكرة ويدفع وقتها رونالدو ورفاقه الثمن غالياً جداً، فهذه البطولة فرصتهم الأخيرة لإنقاذ موسمهم، وما أكثر المواسم التي مضت وحاولوا فيها الإنقاذ وباءت بالفشل.

كلمة لابد منها ويجب أن يأخذها الكل على محمل الجد، نعم ريال مدريد فريق كبير، ولكن فولفسبورغ لم يصل لهذا الدور بالصدفة، بل لأنه فريق اجتهد كثيراً هذا الموسم في هذه البطولة، حتى إن كان مركزه هو الثامن في الدوري الألماني.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية