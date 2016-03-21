كيف ذابت شخصية المنتخب..؟!

مؤكد تماما أن شخصية المنتخب الأول ذابت وأصبحت في موضع ضعف وتقهقر ولم تعد ذات قوة ومهابة ..وهذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى براهين...لاسيما ما نراه من حالات الفتور والإحباط التي تصيب اللاعبين عند إعلان أسمائهم ضمن التشكيلة المختارة ..فكم من لاعب أسر لمقربيه أمنيته بعدم الانضمام في ظل حالة التراجع التي تشهدها رياضتنا على صعيد المنتخبات وبات كل لاعب لا يريد أن يكون شريكا في الاخفاقات المحتملة والمتوقعة والتي أصبحت في السنوات الأخيرة أقرب من الانتصارات وتحقيق المكتسبات ..

شخصية الأخضر ذابت لأنه لم يعد هو محط اهتمام القيادات الرياضية ..بل أن بعضها أصبح يتمنى إخفاق المنتخب حتى يسجل فشلا لقيادات أخرى لا ترغب في استمرارها ..ولا أبالغ لوقلت أن دعم المنتخب توقف من أعلى سلطة رياضية وأصبح اتحاد القدم هو الذي يسعى جاهدا وفق امكانياته أن يتغلب عن حالة الهجران والجحود ..في حين أن المنتخبات في السابق أيام عز تفوقنا وانجازاتنا كانت تجد الدعم من رأس الهرم الرياضي في بلادنا الذي كان يولي عناية ويوفر كل سبل الدعم والتطوير ..ولا يمكنه أن يترك اتحاد القدم بمعزل عن اهتمامه ورعايته ..

صحيح أن التنظيمات تغيرت والآلية لم تعد كما كانت عليه ..لكن من الظلم أن نحاسب اتحاد القدم عن الاخفاق والتأخر ..في حين أنه عند تحقيق أي انجاز تبرز بعض الشخصيات لتسجله باسمها وكأنها هي التي قدمت ودعمت ..

هذا التباين وهذه الفجوة بين الرئاسة واتحاد القدم أسهمت سلبا في تأخر شخصية المنتخب ..ولم يعد اللاعب راغبا في الانضمام لأنه يعلم أن المنتخب لا يجد كل الدعم والرعاية من المسئولين..وبالتالي فإن احتمالية فشله أكبر من نجاحه ..لهذا هم يهربون ..!

*نقلا عن الرياضي السعودية

