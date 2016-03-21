لويس إنريكي مقتنع بالتعادل مع فياريال

المصدر: مدريد - د ب أ

أعرب لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة قناعته بالتعادل الذي حققه فريقه مع مضيفه فياريال 2 / 2 في المرحلة الثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم رغم أن برشلونة أنهى الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين نظيفين.

وأكد إنريكي أن انطباعه عن المباراة كان إيجابيا لأن فريقه اقترب خطوة جديدة من تحقيق هدفه وهو الفوز بلقب الدوري الأسباني هذا الموسم.

وقال إنريكي : "اللاعبون كانوا يعلمون قبل بداية المباراة أنها لن تكون مباراة سهلة. المباراة جاءت كما توقعناها بشكل كبير".

وأضاف : "كان يوما إيجابيا بالنسبة لنا لأننا اقتربنا بنقطة التعادل من تحقيق هدفنا وهو الفوز بلقب الدوري".

