شباب السعودية ومصر يلتقيان في الطائف

يخوض المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم عصر الأربعاء لقاء وديا أمام منتخب مصر ضمن نفس الفئة العمرية، وذلك خلال معسكره الإعدادي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا بالبحرين 2016 والمؤهلة لكأس العالم.

وعلى صعيد التدريبات اختتم المنتخب السعودي استعداداته تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري الذي اجتمع مع اللاعبين في منتصف الملعب قبل التدريب حثهم على بذل الجهد والتركيز مطالبا تنفيذ التعليمات بدقة بعدها اشتملت التدريبات على التمركز الجيد للمدافعين والتنظيم الدفاعي الجماعي للفريق وقبل الختام ركز على لعب الكرات الثابتة الدفاعية و الهجومية المباشرة .

من جهته أكد مير المنتخب السعودي للشباب علي الشيعلان على أهميه اللقاء الودي عصر غد الأربعاء أمام المنتخب المصري للشباب قائلاً: "لدينا الآن مساحة جيدة للاستكشاف والتصحيح وتعزيز مواطن القوة في صفوف المنتخب من خلال المباريات الودية من أجل الوصول إلى التشكيلة الأنسب والطريقة الأدائية الملائمة قبل الدخول في مباريات نهائيات آسيا المقبلة في البحرين".

وزاد: "المنتخب المصري يعد من المنتخبات القوية التي يمكن الاستفادة من مواجهته فالهدف هو إعداد المنتخب بشكل متكامل من الناحيتين الفنية واللياقية خصوصا وأن المنتخبات الآسيوية منتخبات متطورة والنهائيات أصبحت تشهد منافسة عالية جدا نحو الوصول إلى كأس العالم".