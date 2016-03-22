الأهلى..وثورة 25 مارس

لا اعرف سببا لما يحدث من تصعيد وتعقيد وخناقات وتهديد داخل وسطنا الرياضي، ولا اعتقد ان جبروت المصالح الشخصية لديه كل هذا الكم من معاول الهدم التى تجعلها تقتلع الأخضر واليابس دون تفرقة! وإلا بماذا نفسر كل هذا التربص للجمعية العمومية للنادى الأهلى المقرر اقامتها الجمعة المقبلة والتى اسماها البعض «جمعة الغضب» واطلق عليها آخرون ثورة 25 مارس؟ فإذا كان المقصود هو هدم الأهلى فاعتقد ان هذا هو بداية الانهيار وإن كان المقصود الخلاص من مجلس الإدارة فهذا نهاية مشوار كل من يعمل بالعمل العام!

فهل أعضاء الجمعية العمومية للنادى فى حالة وعى بما يدور حولهم..ام انهم أصيبوا بحالة لا وعى جعلتهم لا يدركون ما يحدث حولهم؟! نتمنى من الجميع اعلاما وأعضاء وجماهير ان يحافظوا على اسم النادى الأهلى ويتناسوا ثورة مارس التى ينادى بها قلة من المنتفعين وشلل المنتظرين فى طابور التعيين لمجلس الإدارة الجديد! اننى اكتب ذلك والجميع يعلم أنى سكندرى المولد والهوية والانتماء لنادى الاتحاد السكندرى الذى نشأت فيه لاعبا واداريا والاغلبية يعرفون اننى لست صديقا لمجلس الأهلى الحالى وكل ما اريده هو كف الأذى عن النادى الذى فرح الشعب كثيرا بنتائجه وبطولاته ويستحق ان نحترمه ونقدره ولا يستحق ان نهدمه. وختاما نتمنى ان يتكاتف الجميع بداية من المعارضين وختاما بالمتربصين من اجل الحفاظ على كيان الأهلي. وادعو كل من يحب الأهلى ان يجلس حول مائدة الحوار من اجل ان يبقى الأهلى حبيبا للجميع. كما نتمنى ان تمر الجمعية العمومية لنادى سموحة المقرر اقامتها اليوم بهدوء ودون تجريح فى الأشخاص خاصة ان النادى شهد طفرة غير مسبوقة فى كل شئ.

<< قد يموت الانسان وتبقى روحه ترفرف داخل الوجدان.. وربما يعيش اخر ويبقى ميتا داخل الأعماق. لقد فقدت الإسكندرية ومصر البطل الشهيد مقدم شريف محمد عمر نجل نجم الكرة محمد عمر كابتن مصر ونادى الاتحاد السكندرى ابن ايمان غريب شقيقة مدرب مصر السابق شوقى غريب المدير الفنى الحالى لفريق الإنتاج الحربى، كما فقدت اسرة الاعلام الرياضى المرحوم علاء إسماعيل وازعم ان روح علاء وشريف ستظل مرفرفة بالوجدان مهما طال الزمن.

*نقلاً عن الأهرام المصرية