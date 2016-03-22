سلطان غير قابل للكسر

سلطان الحربي حكم اللقاء الشهير الذي جمع الاتحاد بشقيقه الوحدة والذي انتهي بفوز الفريق الوحداوي، أود أن أناقش الأمر فيه بعيون الاتحادية على كافة مستوياتهم وأقول لهم:

ـ سلطان الحربي حكم سعودي واعد حتى لو أخطأ في أمور تقديرية، ألم يخطئ قبله حكام دوليون محليون وأجانب، فلماذا هذا الهجوم الكاسح الذي تعدى المنطق؟

ـ أسأل الأشقاء في الاتحاد سؤالا هل سلطان ألغى لكم هدفا وإلا أنتم لا تسجلون أهدافكم إلا عن طريق سقطات لاعبيكم في منطقة الجزاء؟ وهل كل سقوط بلنتي؟ وهل رئيس النادي والجهاز الاداري لديكم وجدوا لتهدئة الفريق أم لاستفزازه وإثارته؟

ـ كل الحكام لديهم أخطاء على مستوى العالم كله، ولكن قدر سلطان أنه كان أشجعهم لم يستفز ولم يجامل ولم يخضع احتسب ما شاهده ولم يفرض عليه شيء.

ـ الشيء الحقيقي الذي استفز الاتحاد أن الهزيمة جاءت من جارهم وابن عمهم الوحدة وأن الحكم سلطان رجل لا يعرف المداهنة وقابل إساءات البلوي بعدم السلام عليه وهذا جزء من حقه لعل الأخ إبرهيم البلوي يعرف أن للرجال كرامات من الصعب أن تسيء لهم وتأتي وتسلم عليهم، فما يمشي مع من باع كرامته لا يمشي مع سلطان الحربي.

(كلام للي يفهموه)

ـ ودي أسأل اتحاد كرة القدم سؤالا واحدا رغم أن عندي ألف سؤال، وهو عندما ترسل تعديل مباراة كما حصل في لقاء الاتفاق وأحد ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى بعد الدوام الرسمي وفي آخر أيام الأسبوع يوم الخميس دون متابعة الفاكس المتأخر بمكالمة تليفونية كيف يطبق مسؤولو مكتب المدينة التعديل والتعامل معه ميدانياً؟

ـ التشكيل الجديد لاتحاد كرة السلة من مصلحة اللعبة تواجد الثلاثي الذي أثبت قدراته بشكل كبير إسلام والمسعد والقوة الضاربة الجديدة محمد بن عصاي.

ـ سعود الحربي وإدارته من أفضل الإدارات التي مرت على نادي أحد، وهذا لا يمنع أن للرجال أخطاء، ولكن للأمانة إيجابياتهم أكثر شوهها من يريد الشهرة بالمجان ولم يجد له مكاناً في سيد أندية المنطقة أحد.

*نقلاً عن الرياضية السعودية