ليستر يستعد للموسم القادم بمواجهة برشلونة وسان جيرمان

قال ليستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه سيلعب مع برشلونة وسيلتيك وباريس سان جيرمان في نسخة هذا العام من كأس الأبطال الدولية.

وتنظم شركة ريلافانت سبورتس هذه البطولة الإعدادية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد والتقى رئيسها تشارلي ستيليتانو مع ممثلين عن أندية أوروبية كبرى هذا الشهر لمناقشة تغيير نظام دوري أبطال أوروبا لضمان وجود فرق الصفوة دائما في البطولة وعدم دخول فرق مثل ليستر سيتي.

وسيبدأ ليستر وهو واحد من خمسة أندية من الدوري الممتاز ستنافس في نسخة 2016 حملته أمام سيلتيك في 23 يوليو في جلاسجو.

وسيتوجه بعد ذلك إلى لوس انجلوس لمواجهة باريس سان جيرمان في 30 يوليو قبل أن يلتقي مع برشلونة في ستوكهولم في الثالث من أغسطس.

وقال ستيليتانو في بيان نشر بموقع ليستر سيتي على الإنترنت "ستضم البطولة أقوى مجموعة من الفرق عبر تاريخها، وسيكون من الرائع للجماهير واللاعبين أن تلتقي هذه الفرق ضمن استعداداتها لموسم 2016-2017".

وسيتنافس ليستر سيتي مع تشيلسي وليفربول في القرعة الرئيسية، بينما سيلعب مانشستر سيتي وتوتنهام، وهما الفريقان الآخران من الدوري الممتاز مباريات منفصلة.

وتعرض ستيليتانو لانتقادات شديدة بسبب تصريحات إذاعية عقب اجتماعه مع مسؤولين عن ارسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي في لندن للحديث عن نظام مغلق لدوري الأبطال.

وقال ستيليتانو "عندما تأسس دوري الابطال لم تكن الفكرة ان يلعب ايندهوفن وجنت في دور خروج المغلوب".

وتابع "قد يجادل مانشستر يونايتد بالقول. هل نحن من صنع كرة القدم أم ليستر؟ من الذي لعب دورا قياديا في كرة القدم الاوروبية مانشستر يونايتد ام ليستر؟".

واستطرد "هناك بعض النقاط الرائعة المتعلقة بالهبوط والترقي وهناك نقاش جيد حول النظام المغلق".

وتأسس ليستر في 1884 ويمضي في طريقه لتحقيق أول ألقابه على الإطلاق في دوري الأضواء حيث يتصدر بفارق خمس نقاط على أقرب مطارديه على اللقب قبل سبع مباريات من النهاية.