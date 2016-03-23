القدساوي عبدالأمير: المباراة الواحدة ثمنها 6 نقاط

كشف العراقي سعد عبد الأمير، محترف فريق القادسية السعودي، عن تمسك إدارة النادي به ومستدلا بذلك من خلال الترابط الاجتماعي من جانبه وجانب اللاعبين والعاملين، فيما أكد صعوبة المرحلة المقبلة التي تواجه الفريق الشرقي خلال دوري "جميل"، مؤكدا عزم اللاعبين على البقاء وعدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال عبد الأمير في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "في فريق القادسية لاعبين شباب وأول مرة يلعبون في دوري جميل، ولا تستطيع القول أننا لم نظهر بشكل غير جيد، تعدينا الصعاب وبقيت مباراة حاسمة وكل مباراة بالنسبة لنا عبارة عن 6 نقاط".

وأضاف: "الدوري السعودي يجب ان تستفيد فنيا حتى تبقى فيه، إدارة النادي راغبة في بقائي وهناك كثير من يأخذني ويعزمني وعلاقتي طيبة مع الجميع، يجب أن نضع بصمة رائعة".

وحول علاقاته مع اللاعبين ومدى اندماجه معهم، أجاب المحترف العراقي: "مرة اتصل بي زميلي نايف البلوي وعزمته في المنزل عندي وجائني وأكل أكلة عراقية وبصراحة أبدى اعجابه".

