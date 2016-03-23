المطلق: لا تستهينوا بالماليزيين

حذر صالح المطلق، المدرب السعودي ولاعب فريق النصر السابق، من قدرة منتخب ماليزيا على إحداث مفاجأة في مباراته أمام المنتخب السعودي يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019، فيما عزا المطلق ذلك إلى المقاومة التي يملكها الفريق الآسيوي وهو ما مكنه من تسجيل هدف أول في شباك الأخضر بمباراة الذهاب قبل ستة أشهر.

ولعبت السعودية أمام ماليزيا على ملعب شاه علام في مدينة كوالالمبور ضمن الجولة الثالثة، وتقدم الماليزيون أولا عند الدقيقة 70 ولكن تيسير الجاسم ومحمد السهلاوي قلبا الطاولة على أصحاب الأرض الذين أشعلت جماهيرهم النار في الملعب وقاموا بأعمال شغب اضطر على إثرها الحكم لإنهاء المباراة، ما جعل الاتحاد الآسيوي يمنح السعودية الفوز 3-صفر.

وقال المطلق في تصريح خاص يوم الثلاثاء لـ"العربية.نت": "نحن لسنا في كامل قوتنا وشخصيتنا ومستويات المنتخب السعودي لا يوجد بها اطمئنان، لذلك حينما يواجه الأخضر فريقا ما، تعتمد المسألة إذا كان الخصم يملك نسبة مقاومة من عدمها". وزاد: "الفريق الضعيف لن يقاوم وهنا النتيجة محسومة، ولكن المنتخب الماليزي يملك الحد الأدنى من المقاومة، وفي حال وضعنا الفني الحالي هنا يمكن حدوث مفاجأة بدليل تسجيلهم الهدف الأول في مرمى السعودية ضمن مباراة الذهاب".

واستبعد مدرب المنتخب فان مارفيك كلا من نايف هزازي وسالم الدوسري ووليد باخشوين عن التشكيلة الخضراء بسبب مشاكل انضباطية، وعلق لاعب الوسط السابق عن مدى تأثير ذلك على الفريق الحالي قائلاً: "في الوقت الحالي، اللاعبون السعوديون في مستوى واحد ولا تختلف مستوياتهم بكافة المراكز، مستوياتهم متقاربة ولا يوجد ضرر بسبب الإبعاد".

وأشار صالح المطلق إلى دخول محتمل للهولندي بيرت فان مارفيك، بـ(رسم تكتيكي) في المباراة مشابه للمباريات الماضية في التصفيات: "الأقرب النهج اللي دخل فيه مع الامارات هو الأقرب أمام ماليزيا، بدأ في محاولة الضغط على الفريق المنافس بجانب التواجد في الأطراف ولا أعتقد يغير طريقته".