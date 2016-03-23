مانشستر سيتي يفتقد نجمه سترلينج 8 أسابيع

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء أن رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد يغيب لفترة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة في عضلات أعلى الفخذ.

وأصيب سترلينج (21 عاما) - المنضم من ليفربول مقابل 49 مليون جنيه استرليني (69.2 مليون دولار) العام الماضي في صفقة قياسية بريطانية - خلال هزيمة سيتي أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وسيغيب سترلينج عن مواجهة سيتي ضد باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وسيحتاج لأن يثبت لياقته من أجل الانضمام لتشكيلة انجلترا في بطولة أوروبا 2016 في يونيو .