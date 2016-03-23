"العربية" تفتح سلسلة تحقيقات حول الاتحادات الرياضية

بدأت "قناة العربية" في فتح سلسلة تحقيقات موسعة حول الاتحادات الرياضية السعودية من مقار اللجان الواقعة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن حلقات خاصة تعرض ابتداء من يوم الثلاثاء.

في البداية، زارت "العربية مجمع الأمير فيصل بن فهد الذي يستضيف 27 اتحادا رياضيا، والمبنى يستضيف أيضا تسع اتحادات عربية إضافة إلى اللجنة الأولمبية السعودية، وبحسب المراسل الميداني الذي دخل المبنى، البداية مع والاتحاد العربي السعودي لرفع الاثقال يرحب بكم، قبلنا الترحيب وتوجهنا إلى مكاتبه ووجدنا فقط السكرتير الذي يحتاج أن يبدأ التفكير جدياً برفع الأثقال، وبعدها اتجهنا نحو اتحاد الرياضات البحرية، أوراق عليها مواقع صحف واخبار على لوحة الاتحاد وداخلهكان السكرتير فقط ومعلومات سكرتير الرياضات البحرية مبحرة بعيداً عنه.

الملاكمة كانت وجهة المراسل التالية، صورة لمحمد علي كلاي بجانب الباب وفي داخل ثلاثة موظفين، يليها ذهب المراسل لاتحاد الكرة الطائرة. أما في اتحاد السباحة كؤوس وانجازات وذكريات داخل صور تزين الجدران، ووجدنا الرئيس والأمين العام والجميع وقدمو لنا عرضاً مقصلاً عنن خطط الاتحاد وانجازاته ومشاركاته ولكنهم لم يسمحوا لنا تصوير ولم يدلوا بأي مقابلات.

تركنا الدور الأرضي وصعدنا مع هذا العامل الذي يوزع الصحف والمنشورات للاتحادات إلى الدور الأول الوجهة الأولى في الدور الأول كانت اتحاد كرة اليد، المكاتب هنا مشتركة للاتحاد السعودي والاتحاد العربي، بينما السكرتير يعمل هنا منذ أكثر من 26 عاماً. بينما في مقر الاتحاد السعودي لألعاب القوى لم نجد أي عاملين أو أشخاص وجدنا أرقام قياسية، ميداليات، صور، ووثب طويل، الاتحاد السعودي يستضيف الاتحاد العربي.

بعدها وجدنا المنسق الاعلامي للاتحاد السعودي رفض التحدث للإعلام ووعدنا أنه سيجلب الشخص المناسب ليتحدث معنا وبعدها، توجهنا إلى اتحاد الرماية صور جميلة هناك ولوحة الشرف والأخضر قديماً والمكاتب كلها كانت مقفلة. أكملنا الجولة ووصلنا لاتحاد التنس والسكرتير التنفيذي هناك أفضى لنا عن مشاكل اللعبة والاتحاد.



تركت كاميرا "العربية"، التنس ومشاكله وصعدنا للدور الثاني هناك الكارتيه مدخل مكاتب اتحاد الكارتيه يشعرك بالفخر كؤووس وابطال واللون الذهبي يشع من كل مكان حتى من صور صحف.. هناك استقبلنا رئيس الاتحاد.

وبحسب خطة اللجنة الأولمبية السعودية الاتجاه يسير نحو تقليص صلاحيات رؤساء الاتحادات، وإلغاء منصب الأمين العام فيها، وتعيين مديرين تنفيذيين على غرار ما يتم تطبيقه في الشركات، بينما اتحاد الجودو كان السباق والتقينا مع مديره التنفيذي، وخلال هذه الدقائق العشرة، عثر علينا مسؤول في اللجنة الأولمبية السعودية وطلب من المراسل نايف الثقيل والمصور مغادرة المبنى، وخرجنا بحثاً عن باقي الاتحادت وعن مشاكل اتحادات المبنى في الخارج.



