الأخضر يحجز مقعده في تصفيات المونديال وكأس آسيا

حجز المنتخب السعودي مقعده في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وإلى نهائيات كأس آسيا 2019 بعد فوزه الصعب على ضيفه المنتخب الماليزي 2-صفر على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويتصدر الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة وتنتظره مواجهة لحسم الصدارة أمام الوصيف الامارات برصيد 13 نقطة يوم الثلاثاء المقبل في ختام منافسات التصفيات الأولية.

وسجل هدف المنتخب السعودي الأول مهاجمه محمد السهلاوي عند الدقيقة 50، وسجل اللاعب تيسير الجاسم الهدف الثاني عند الدقيقة 75.

ووجد الأخضر صعوبة كبيرة في الوصول إلى مرمى الضيوف خلال الشوط الأول الذي قدم من خلاله الماليزيون مستوى مميزا من خلال تنظيمهم الدفاعي القوي على الرغم من فقدانهم فرصة خطف احدى البطاقات المؤهلة الى التصفيات النهائية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 التي ستقام في الامارات.

وحاول المنتخب السعودي الوصول الى مرمى المنتخب الماليزي ونجح عند الدقيقة 37 بعدما سجل اللاعب سلمان مؤشر هدفاً إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 44 كاد الأخضر ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف حينما سدد لاعبه عبدالملك الخيبري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس خير الله شي مات لتعود الى المدافع عمر هوساوي الذي سددها لتصطدم بالمدافع الماليزي عيدال زافون وتذهب إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني كثف المنتخب السعودي هجومه ونجح هدافه محمد السهلاوي بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 50 بعدما تابع تسديدة زميله سلمان مؤشر الذي تصدى لها الحارس ليضعها في الشباك.

وكاد السهلاوي يعزز تقدم الأخضر عند الدقيقة53 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة لجزاء من زميله تيسير الجاسم ليسدد الكرة قوية لتصطدم بالقائم وتذهب خارج الشباك.

وواصل المنتخب السعودي محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة لمتوسط ميدانه تيسير الجاسم الذي حول عرضية زميله عبدالله الزوري برأسه إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس الماليزي.

وعند الدقيقة 75 ترجم اللاعب تيسير الجاسم أفضلية الأخضر حينما نجح بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله تيسير الجاسم داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة من بين أقدام الحارس الماليزي خير الله شي مات.

وانخفض أداء المنتخب السعودي في الدقائق العشر الأخيرة بعدما اكتفى بتسجيله هدفين ليحجز مقعده الى التصفيات النهائية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 ونهائيات كأس آسيا 2019 وستكون مواجهته المقبلة أمام الامارات الثلاثاء المقبل على حسم صراع الصدارة بين المنتخبين.