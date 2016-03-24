جولتان ويحسم الأمر في قارة آسيا، المجموعة الاولى التي تتصدرها السعودية بست عشرة نقطة ثم الامارات بثلاث عشرة نقطة.

الفوز في جدة على ماليزيا يؤكد وصول السعودية الى الدور المقبل لتصفيات المونديال سواء كمتصدر للمجموعة او كاحد افضل ثواني التصفيات فيما يتسبب التعادل بازمة للاخضر في حال نجاح الامارات بتجاوز فلسطين والتفوق على السعودية في الجولة الاخيرة ليقفز الابيض بذلك الى المركز الاول.

نتيجة الخسارة للسعودية امام ماليزيا مع فوزين متتالين للامارات تجعل لاعبي المدرب فان مارفيك تحت رحمة حسابات افضل الثواني وقد تدفع به خارج المرحلة المقبلة لتصفيات المونديال.. لكن كيف وضع الاتحاد القاري هذا النظام غير المسبوق في تاريخ الوصول الى نهائيات كاس العالم على مستوى اسيا:

يتأهل أول كل مجموعة، من المجموعات الثماني مباشرة للمرحلة الثالثة، والأخيرة من مشوار التصفيات، بينما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات، أصحاب المركز الثاني من بين المجموعات الثماني وفق آلية جديدة.



تخصم نتائج المنتخبات التي تحل ثانياً بنهاية التصفيات، أمام المنتخبات متذيلة الترتيب في كل مجموعة، ما يعني استقطاع النقاط والأهداف من تلك المنتخبات، ثم يدخل كل منتخب في مقارنة، مع باقي المنتخبات، صاحبة الترتيب الثاني في المجموعات الأخرى، وتتأهل 4 منتخبات الأعلى من حيث رصيد النقاط، وفي حالة التساوي، يتم النظر إلى فارق الأهداف، ومن بعده الأهداف المسجلة

ومع ختام الجولة السابقة ووفق حسابات اختيار أفضل 4 منتخبات من بين 8 منتخبات صاحبة الوصافة بالمجموعات الثماني فان الصورة كما يلي:



المنتخب السوري في قمة ترتيب المنتخبات صاحبة الترتيب الثاني، برصيد 12 نقطة، مسجلاً 14 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف بعد خصم نتائجه مع متذيل ترتيب مجموعته



فيما حل الأردن ثانياً برصيد 10 نقاط، وسجل 8 أهداف، وتلقى مرماه هدفين، وخاض أيضاً 5 مباريات حتى الآن بعد الخصم، كما حل منتخب أوزبكستان ثالثاً بـ 9 نقاط من 4 مباريات، وسجل 14 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف، وحل منتخب العراق رابعاً بـ 8 نقاط، من 4 مباريات أيضاً، وسجل 10 أهداف ودخل مرماه 4 أهداف.

ووفق الترتيب الحالي، يعني ذلك أفضلية تلك المنتخبات في التأهل، أما باقي أفضل الثواني، فجاء منتخب هونج كونج خامساً بـ 8 نقاط من 5 مباريات، وأحرز 5 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

أما الامارات فقد حل سادساً بعد مباراة ماليزيا، بـ 7 نقاط من 4 مباريات، وأصبح لديه 13 هدفاً، وتلقت شباكه 3 أهداف، بعد خصم نقاط تيمور الشرقية.

