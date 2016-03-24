كوريا الجنوبية تتجاوز لبنان في الوقت القاتل

حقق منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم فوزا صعبا على نظيره اللبناني 1-صفر في الوقت القاتل اليوم الخميس في سيول في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وسجل البديل جونغ-هيوب لي الهدف في الدقيقة 90.

ورفعت كوريا الجنوبية التي ضمنت تأهلها الى الدور الثالث الاخير من تصفيات كأس العالم والى نهائيات كأس آسيا من الجولة السابقة، رصيدها الى 21 نقطة مقابل 10 للبنان، و10 للكويت الموقوفة والتي الغيت مباراتها مع لاوس (نقطة واحدة)، وتستريح ميانمار (4 نقاط) في هذه الجولة.

ويتأهل ابطال المجموعات الثماني إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الثالث الأخير من تصفيات مونديال 2018، كما تتأهل هذه المنتخبات الـ12 مباشرة إلى كأس آسيا 2019 التي ستشهد مشاركة 24 منتخبا لاول مرة وليس 16 منتخبا كما كانت عليه الحال في السابق.