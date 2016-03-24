نمور المالايا.. هدف خرافي.. وذهبية واحدة

احتاج 27 عاما ومئتين واربعين يوما ليتم اكتشافه، إذ كتب اللاعب محمد فايز صبري باسمه هدفا في الدوري الماليزي وصفه رئيس وزراء البلاد بالخرافي اشغل به جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

في رصيد صبري اكثر من 183 لقاءا سجل خلاله واحدا وثلاثين هدفا، اما عن زميله في المنتخب الاول براندون غان المولود في استراليا فاستدعاؤه للمرة الأولى في تاريخه لتمثيل منتخب نمور المالايا لم يحتج منه سوى لعب 120 مباراة و19 هدفا ....يجاورهم المهاجم نور فرحان محمد صاحب الخبرة والمشاركة الرابعة عشرة في تاريخه مع المنتخب الاول الى جانب حامي شباكهم محمد رسلان، صاحب الخامسة والعشرين عاماً.



قائد دفتهم الماليزي من اصل صيني تم تكليفه رسميا في الثامن عشر من يناير الماضي ولمدة عامين، المدرب وونغ كيم سوي لاعب الوسط الدولي السابق والبالغ من العمر الخامسة والاربعين، سبق له قيادة المنتخب المحلي تحت سن ثلاثة وعشرين عاما عام الفين وعشرة حين فازوا وقتها بذهبية دورة العاب جنوب شرق اسيا الفين واحد عشر، وهونفسه من اشرف على الفريق الاول بشكل مؤقت في سبتمبر الماضي في اعقاب استقالة المدرب السابق دولا صالح، مهمته تكمن في التأهل الى نهائيات كأس اسيا الفين وتسعة عشر وتحسين ترتيب ماليزيا في التصنيف العالمي والبالغ مئة وستة وستين.

النتائج الاخيرة لنمور المالايا شهدت تعثرا بصورة دائمة، حيث لم ينجح في تحقيق سوى فوز واحد منذ يوليو 2015، خاض سبع مباريات دولية، فاز في واحدة ومثلها تعادل وخسر البقية، اقساها واكبرها في تاريخ مشاركات ماليزيا منذ عام ثلاثة وخمسين كانت امام الامارات في التصفيات المزدوجة وبنتيجة عشرة اهداف دون رد، يلعب حاليا في المجموعة الاولى ويحتل المركز الثالث برصيد اربع نقاط.

