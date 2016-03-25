احتفالية رائعة للمحرق

عشنا مساء يوم الاربعاء احتفالية رائعة لنادي المحرق نجح من خلالها وبتنظيم حلو ومميز في اعادة الذكريات لعدد كبير ممن حضروا هذه الامسية المميزة في تاريخ النادي العريق وذلك بالفوز ببطولة أغلى الكؤوس كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله والتي جاءت مختلفة تماما هذه المرة، حيث تزامنت كما اشار قائد وربان النادي الشيخ احمد بن علي آل خليفة الى انها المرة الاولى منذ ان وافق بوسلمان على الرئاسة الفخرية للنادي. فكانت بطعم ولون مختلف تماما.. وحرص نجل سمو ولي العهد سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة على حضورها وتكريم الجميع فيها. وعاد لمخيلتي في تلك الامسية الاحتفال الذي أقامه مجلس ادارة نادي المحرق بعد فوزه لأول مرة ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 71 – 1972 والتي أقيمت بفندق الشرق الاوسط فكانت اغلب الفقرات مطابقة لما حصل قبل 45 عاما من الاحتفالات التي يقيمها شيخ الاندية الخليجية.

ففي تلك الامسية كرم ابطال الفريق وكرم عدد من النجوم السابقين الذين كانت لهم بصمات في تاريخ النادي ولله الحمد شاهدنا عددا منهم في الاحتفال الاخير الله يعطيهم الصحة وطول العمر.. الاحتفال السابق حضره ثاني رئيس للنادي المرحوم الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة والحفل الاخير حضرته حفيدة سمو الشيخ محمد بن سلمان.

لقد حرص المحرقاوية في احتفالهم البسيط في معناه، الكبير في خروجه نتيجة الحرص على تكريم عدد كبير من ابناء النادي وجماهيره والداعمين له من خلال رجال الاعمال ووزير شؤون الشباب والرياضة ومحافظ المحرق اضافة لتكريم الصحف المحلية والرعيل من اوائل رجال الصحافة والاعلام، فكانت أمسية عشنا فيها على انغام ورقصات العرضة والفجري والاغاني الخاصة بالمحرق والمحرقاوية التي تفاعل معها الجميع وحرصوا على التواجد حتى اخر الحفل فالتقى بونفور وبن سالمين مع الجدد ووجدت كل التقدير والاحترام لهم، وحرص المجلس على تكريم الشيخ خليفة بن سلمان بن احمد آل خليفة الله يشفيه ويعود للوطن سليما معافى كما حرص على تكريم بونفور وبن سالمين والرابطة فكانت بحق امسية رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

تحية تقدير واعتزاز لمجلس الادارة على هذه المبادرة وشكر من الاعماق على الترتيب واعداد برنامج الحفل الذي شارك فيه الاخوة محمد بن دينة، خالد جمعان وصالح البلوشي والدينمو عيسى الكواري. شكرا لكم من الجميع وان شاء الله تدوم الافراح المحرقاوية وتسعدونا بالنتائج الطيبة المحرق والبطولات وجهان لعملة واحدة.

*نقلا عن الأيام البحرينية