العواد وحمزة يؤكدان: فوز عسير بسبب التكتلات الماليزية

وصف تركي العواد، محلل قناة "العربية"، الفوز السعودي بالحاسم والمهم على المنتخب الماليزي ضمن الجولة ما قبل الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019.

وقال العواد، لاعب الهلال السابق، في تحليلات خاصة لبرنامج "في المرمى" :الأهم هو التأهل للمرحلة المقبلة، وهناك تطور مقارنة بالتصفيات الماضية التي خرج منها الفريق بتلك المرحلة، هذا تأهل مقبول بكل المقاييس".

وحول المباراة التي انتهت خضراء 2-صفر: "كان عدو السعوديين هو البطء بالذات في أول المباراة امام فريق متكتل دفاعيا، لحظات قليلة تحرك فيها الفريق بدون كرة استطاع الفريق تسجيل اهداف".

وعن مستويات الضيف الآسيوي: "الفريق الماليزي ليس ناضجاً ولا يتحرك مع اللاعبين، الهدف الثاني تحرك يحيى الشهري ورافقه تيسير الجاسم الذي سجل الهدف الثاني وهنا يكمن أهمية التحرك بدون كرة".

من جانبه أكد حمزة إدريس، لاعب اتحاد جدة السابق، أن مدرب المنتخب الهولندي فان مارفيك لم يغير من منهجه الفني على الإطلاق، وزاد: "فان مارفيك ما غير شيء، اعتمد نفس الاسلوب والمنهجية، 4-5-1، في الشوط الاول حاول الاختراق من الاطراف بسبب تكتل لاعبين كثيرين في ماليزيا ومن الصعب تخترقهم الا اذا كان لديك نفس طويل، احيانا تلعب لعبة مرتدة سريعة وحضرت في الهدف الاول ولذلك السعودية وجدت مساحات واستفادت من اللعب في العمق".

وعن الهدفين السعوديين في شباك ماليزيا، قال حمزة: "تواجد السهلاوي في منطقة الـ18 أمر إيجابي وبالطبع رأس الحربة يستغل جميع الاخطاء. اعتدنا تسجيل تيسير الجاسم للأهداف لأنه يتوغل داخل الصندوق، أما الشهري لصناعة اللعب، والمؤشر مهمته الاختراق من الاطراف، وفان مارفيك لعب بطريقة واحدة ولم يغير شيء".

