المعيبد: بشروطنا سنجدد مع فان مارفيك

أكد عدنان المعيبد، رئيس اللجنة المالية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية تجديد عقد المدرب بيرت فان مارفيك الفترة المقبلة خصوصاً بعد نجاحه في إيصال المنتخب الأول إلى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018، فيما أشار المعيبد إلى شروط جديدة تريد الإدارة السعودية فرضها على الرجل الهولندي قبل إبرام عقد جديد ومن بين تلك الشروط تواجد المدرب بصفة دائمة في البلاد، فيما لم يتطرق الطرفان خلاله إلى تفاصيل مادية والسبب يعود إلى اتفاق مسبق مع سيولة مالية تحظى بها الخزينة الخضراء.

وتعاقد السعوديون مع المدرب فان مارفيك في أغسطس الفائت بعد أن باءت المفاوضات بالفشل مع الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، فيما كشفت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية عن تفاصيل عقد مارفيك الممتد لمدة عام واحد بقيمة بلغت مليونين و300 ألف يورو (9 ملايين ريال سعودي).

وقال المعيبد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" بعد أن عقد فريق عمله اجتماعا مغلقا في مدينة جدة مساء الخميس: "ناقشنا موضوع التجديد مع فان مارفيك من ناحية مالية، ولكن من ناحية تعاقدية هذا الأمر مطروح للإدارة، أما بالنسبة للأمور المادية فلا توجد لدينا مشكلة والميزانية تسمح لنا بتمديد عقده بحسب حاجة المنتخب واستحقاقه".

وعن الشروط التي تريد الإدارة السعودية فرضها على فان مارفيك قبل تجديد العقد: "لدينا شروطنا التي تفرض على المدرب التواجد داخل المملكة بصفة مستمرة وعدد المباريات التي يحضرها بجانب تفاصيل أخرى، إذا وافق عليها سوف نكون سعداء بالتجديد بينما إذا رفض سوف يكون هناك خطة بديلة ولكن نحن حريصون على الاستقرار الفني".

وحول ما دار في الاجتماع المغلق وعلاقته بالميزانية السنوية لاتحاد الكرة، أجاب المسؤول السعودي: "نحن نجتمع بصفة مستمرة شهريا ولدينا ثلاثة اجتماعات مقبلة قبل عقد الجمعية العمومية في شهر يوليو، ناقشنا في الاجتماع الاستراتيجية المقبلة والمستحقات المالية لكافة المدربين وبقية الالتزامات". وأضاف: "مصروفاتنا خلال 18 شهراً قاربت 150 مليون ريال بينما الإيرادات سترتفع لا سيما وأننا سنوقع مع ثلاثة رعاة جدد".

وعدلت اللجنة المالية موازنتها بعد زيارة مسؤولي "فيفا" للبلاد أوائل العام المنصرم، حيث باتت الميزانية تتوافق مع الموسم الرياضي فقط –وليس على مدار العام- كما ما يحدث في مختلف القطاعات والشركات، وشرح عدنان المعيبد الأمر بقوله: "ميزانيات الأندية ومكافآت البطولات وكافة العقود تعتمد على الموسم منذ بدايته إلى نهايته ونحن نتماشى معها، وسوف نقدم لاحقاً حسابا ختاميا ماليا مفصّلا".