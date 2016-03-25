منتخبات آسيا تنتظر جولة الحسم الأخيرة

جولة اخيرة وبطاقات حسمت في الطريق الى روسيا 2018، إذ أنجزت السعودية المهمة بالفوز على الضيف الماليزي فيما اعلن متابعة الزحف الى المونديال بالتاهل للمرحلة المقبلة للتصفيات دون النظر لنتيجة مباراة ابو ظبي والتي تكتسي اهمية كبيرة للمنتخب الإماراتي الساعي للفوز ليتأهل بدوره رغم الانتصار على فلسطين لان حسابات أفضل الثواني قد تطيح بالأبيض بعيدا عن موسكو وباقي مدن القيصر.

في المجموعة الثانية تفوقت استراليا بالسبعة على طاجيكستان وبات لديها ثماني عشرة نقطة لتتاهل كمتصدر او احد افضل فرق المركز الثاني ان خسرت في الجولة الاخيرة امام الاردن والذي يتاخر بنقطتين عن الكنغر قبل مباراة سيدني ..اي ان الاردن قد يصبح متصدرا او يبقى وصيفا وكذلك الحال لاستراليا التي لن تؤثر عليها الخسارة لان بطاقة صعودها من نوع المؤكد.

اما المجموعة الثالثة فان قطر متاهلة من شهر نوفمبر الماضي فيما انتهت امال هونغ كونغ بكاس العالم بخسارتها في الدوحة فباتت ثالثة خلف الصين الفائزة على المالديف، والصين مع هونغ كونغ يدا بيد الى كاس اسيا فقط.

الامور في المجموعة الرابعة معلقة حتى مباراة طهران لان ايران تتفوق بثلاث نقاط على سلطنة عمان التي هزمت غوام والانتصار للاعبي المدرب لوبيز كارو يوم الثلاثاء يكفل للاعبيه الوصول للدور الحاسم في تصفيات كاس العالم.

المجموعة الخامسة تابع فيها ابناء اليابان الانتصارات وههذ المرة بالخمسة على افغانستان فبات لديها تسع عشرة نقطة لتضمن احد المركزين المؤهلين لللدور الثالث من التصفيات المونديالية فيما بات لدى سورا خمس عشرة نقطة بانتصار سداسي على كمبوديا وتنتظر اللقاء امام ابناء الساموراي لمعرفة مصيرها بالتاهل.



في المجموعة السادسة تايلاند تعادلت مع العراق واكدت وصولها الى الدور الحاسم من تصفيات المونديال باربع عشرة نقطة فيما تجمد رصيد العراق عند تسع نقاط وسيلاقي فيتنام صاحبة النقاط السبع يوم الثلاثاء للابقاء على اماله بالاستمرار في حلم المونديال.

وفي المجموعة الأخيرة، حقق منتخب كوريا الجنوبية بطاقة التاهل المباشر بعد تسجيله هدف قاتل في الوقت بدل الضائع على لبنان الذي تجمد رصيد لبنان عند عشر نقاط بينما لدى الكويت عشر نقاط وهي الموقوفة دوليا وامور هذه المجموعة بانتظار اما شطب نتائج الازرق من عدمه لتحديد هل يكون لبنان وصيفا وهو القادر على رفع رصيده الى ثلاث عشرة نقطة بتغلبه على ميانمار يوم الثلاثاء..

