صلاح ينقذ مصر من الخسارة أمام نيجيريا

انتزع منتخب مصر لكرة القدم التعادل من مضيفه النيجيري 1-1 في الوقت القاتل اليوم الجمعة في كادونا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2017 في الغابون.

وسجل محمد صلاح (90+1) هدف مصر، وايتيبو اوغينيكارو (60) هدف نيجيريا. فيما يلتقي المنتخبان الثلاثاء في الجولة الرابعة في الاسكندرية.

رفعت مصر رصيدها الى 7 نقاط مقابل 5 لنيجيريا، و4 لتنزانيا ولا شيء لتشاد.

وكان المنتخب النيجيري، بطل 2013 في جنوب إفريقيا، الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة على حساب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (7 القاب) والغائب عن النسخ الثلاث الأخيرة، الذي بدا الارتباك واضحا على خطوطه.

واسند مدرب نيجيريا الجديد سامسون سياسيا الذي خلف صنداي اوليسيه مؤخرا، شارة قائد المنتخب الى لاعب وسط تشلسي الانكليزي جون اوبي ميكل بناء على توصية من القائد السابق احمد موسى.

وفوت رجال سياسيا عدة فرصة لم يحسنوا وضع اللمسة الاخيرة، وكانت الفرصة الحقيقية الاولى لاحمد حسن كوكا الذي سدد كرة بقدم الحارس كارل ايكيمي اثر تمريرة من محمد صلاح عرضية عبر القائد الموقت عبدالله السعيد (16).

وابطل الحارس المصري احمد الشناوي مفعول اخطر كرة نيجيرية في الشوط الاول ارسلها احمد موسى من الجهة اليمنى (19)، وكاد مهاجم واتفورد الانكليزي اوديون ايغالو يهز شباك الشناوي في نهاية الشوط الاول.

وفي بداية الشوط الثاني، اهدر ايغالو فرصة جديدة عندما قلب كرة مقصية خلفية مرت بجانب القائم الايسر (48)، وفاتت على مصر فرصة خطيرة جدا من ركنية (53)، وسيطر الشناوي على ارضية احمد موسى (55).

وافتتح النيجيريون المتوجون باللقب القاري عامي 1980 و1994 ايضا، التسجيل بعد تسديدة قوية من كيليتشي ايهياناتشو لاعب مانشستر سيتي الانكليزي ارتدت من القائم الايمن الى ايتيبو اوغينيكارو اعادها بسهولة الى الشباك (60).

وحرم الشناوي احمد موسى من هدف ثان عندما سيطر ببراعة على ارضيته القوية (72)، وانقذ المدافع حمادة طلبة المرمى المصري من هدف ثان عندما ابعد بفدائية من على الخط كرة فيكتور موزس بديل احمد موسى (85).

وعندما كانت المباراة تتجه نحو فوز اصحاب الارض، ارسل رمضان صبحي بديل محمود حسن "تريزيغيه" كرة خلف الدفاع فكسر محمد صلاح التسلل وارسلها قوسية بيسراه الى الزاوية اليمنى مدركا التعادل (90+1).