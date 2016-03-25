كارينيو يطالب لاعبي قطر بالانضباط أمام الصين

طالب دانييل كارينيو مدرب قطر لاعبيه بمزيد من الجهد والانضباط أمام الصين، عندما يلتقي المنتخبان في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2018 لكرة القدم وكأس آسيا 2019.



وحققت قطر - التي ضمنت في وقت سابق تصدر المجموعة الثالثة - الانتصار السابع على التوالي في التصفيات بالتفوق 2-صفر على ضيفتها هونج كونج أمس الخميس قبل أن تخرج لمواجهة الصين الثلاثاء المقبل.



وقال كارينيو عقب مباراة هونج كونج: "مواجهة الصين على ملعبها مهمة ويجب خوضها بانضباط جيد ومستوى أفضل لأن المباراة مهمة للمنافس للتأهل مباشرة إلى المرحلة الحاسمة للتصفيات".



وأصبح رصيد قطر - التي تحلم بالتأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة قبل استضافة البطولة في 2022 - 21 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة وتتقدم بفارق سبع نقاط على الصين وهونج كونج.



وأكد المدرب القادم من أوروجواي أن اللاعبين الجدد المنضمين للمنتخب سيسهل عليهم التأقلم سريعا مع باقي المجموعة خلال المرحلة المقبلة.



واستدعى كارينيو 28 لاعبا لمواجهتي هونج كونج والصين، لكن يبقى التركيز الأهم على مواجهة الصين التي قال عنها: "كما قلت فإن الأهم لدي الآن مباراة الصين وبعدها سيكون التفكير منصبا على الاستعداد للمرحلة الأخيرة من التصفيات اعتبارا من مايو بلقاء ألبانيا في النمسا وسوف أسعى لتجربة مجموعة من اللاعبين الجدد في هذه المباراة للوقوف على مستواهم".

