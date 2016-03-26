الأهلي يتغلب على الوحدة ودياً

كسب الأهلي نظيره الوحدة 1-صفر، ضمن لقاء ودي جمعهما على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق مهاجمه صالح العمري في الدقيقة 72 من زمن الشوط الثاني، وجاء هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الجولة الـ21 بدوري "جميل" للمحترفين.

حيث جرب السويسري كريستيان جروس عدة لاعبين من ضمنهم ماجد كنبه كأول مشاركة له مع الفريق وكذلك لاعب الأولمبي ريان الموسى، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن تقاسم الفريقان الأداء طيلة فترات الشوط، وقدم لاعبوا الوحدة إمكانيات عالية باللعب باللمسة الواحدة وثقتهم بالأداء.

فيما بدأ الشوط الثاني برتم حذر من كلا الفريقين حتى استغل صالح العمري هجمة ترجمها لهدف أول لصالحهم، ولعبت المباراة في أجواء غير جيدة حيث غطى الغبار أجواء جدة بكاملها إلا أن اللقاء حظي بحضور جماهيري، كما حظي اللقاء بحضور شرفي كبير من رؤساء النادي السابقين وأعضاء الشرف.

