الجزائر تمزق شباك إثيوبيا بـ7 أهداف

سحق المنتخب الجزائري ضيفه الاثيوبي 7-1 في تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2017 بالجابون اليوم الجمعة.



سجل سفيان فيغولي وإسلام سليماني هدفين لكل منهما على مدار الشوطين.



ورفعت الجزائر رصيدها إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات لتحقق العلامة الكاملة وتتصدر المجموعة العاشرة بفارق خمس نقاط عن ضيفتها صاحبة المركز الثاني بينما تستضيف سيشل صاحبة المركز الثالث بنقطة واحدة منافستها ليسوتو متذيلة الترتيب بدون نقاط غدا السبت.



وتخرج الجزائر لمواجهة اثيوبيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة للمجموعة وفي حال الفوز في أديس ابابا ستضمن الجزائر - بطلة نسخة 1990 على أرضها - التأهل الى البطولة المقبلة.



وافتتح فيغولي لاعب وسط بلنسية الاسباني الأهداف بتسديدة أرضية قوية من على حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من سليماني مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي في الدقيقة 24.



وبعد مرور 32 دقيقة عزز سليماني النتيجة بالهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي وأحد أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



وبعدها بأربع دقائق أضاع ياسين براهيمي ركلة جزاء إثر سقوط سليماني داخل منطقة الجزاء لكن لاعب وسط بورتو البرتغالي أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.



وكانت أخطر فرصة للضيوف في الشوط الأول قبل نهايته بثلاث دقائق لكن فوزي غلام مدافع نابولي الإيطالي تصدى لها وأبعد الكرة إلى ركنية.



وعاد فيغولي لهز الشباك بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تابع تسديدة محرز التي ارتدت من حارس المرمى ووضعها في الشباك قبل أن يستبدل في الدقيقة 67 برياض بودبوز مهاجم مونبلييه.



وعوض براهيمي إهدار ركلة الجزاء بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من خارج المنطقة.



وأضاف سفير تايدر أجمل أهداف المباراة قبل ربع ساعة على النهاية عندما استقبل ركنية لعبها غلام وحولها تايدر مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الشباك بتسديدة هائلة.



وأضاف البديل رشيد غزال الهدف السادس قبل النهاية بثماني دقائق بعد تمريرة من غلام أيضا ليسدد الكرة في المرمى من مدى قريب.



وبعدها بثلاث دقائق سجل جيتاناه كيبيدي الهدف الوحيد لاثيوبيا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لكن سليماني أبى أن تنتهي المباراة دون أن يسجل هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

