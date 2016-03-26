المغاربة يسقطون الرأس الأخضر بهدف يوسف العربي

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على مضيفه من الرأس الاخضر بصعوبة 1-صفر اليوم السبت في برايا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات امم افريقيا 2017 في الغابون.



وسجل يوسف العربي (26 من ركلة جزاء) الهدف. وكانت ساو تومي وبرانسيب تغلبت على ليبيا 2-1 الاربعاء.



وتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وتقدم بفارق 3 نقاط على الرأس الاخضر المتصدر السابق بفارق الاهداف، فيما حصلت ساو تومي على اول 3 نقاط مقابل لا شيء لليبيا.



ويلتقي منتخبا المغرب والرأس الاخضر ايابا الثلاثاء المقبل في مراكش في الجولة الرابعة.



على الملعب الوطني، اجتاز المدرب الفرنسي ايرفيه رينار الذي خلف بادو الزاكي في قيادة منتخب "اسود الاطلس"، بطل المسابقة مرة واحدة عام 1976، في 16 شباط/فبراير بموجب عقد ينتهي في 2018، اول اختبار رسمي بنجاح.



ويأمل الاتحاد المغربي من التعاقد مع رينار بان يتابع الفرنسي انجازاته كما فعل حين قاد زامبيا الى اول لقب افريقي في تاريخها عام 2012، وبعدها ساحل العاج عام 2015 الى اللقب الثاني بعد الاول عام 1992.



وسنحت الفرصة الاولى للمغرب من ركلة حرة نفذها سفيان بوفال بجانب القائم الايمن (6)، وتلاعب بوفال مجددا بالدفاع وارسل كرة الى داخل المنطقة تابعها مبارك بوصوفة "طائرة" بجانب القائم الايسر (8)، ورد هيلدون راموس بفرصة لاصحاب الارض مرت بجانب القائم الايسر (10).



وخف الزخم المغربي في الدقائق العشر التالية مع استعادة لاعبي الرأس الاخضر توازنهم تدريجيا، وحصل النشيط بوصوفة على ركلة جزاء اثر مخاشنته واسقاطه من قبل كارلوس دا غارشا نفذها يوسف العربي لاعب غرناطة الاسباني بنجاح على يمين الحارس جوسيمار فوسينيا مفتتحا التسجيل (26).



وتابع المنتخب المغربي تفوقه الميداني، وتعددت فرصه عن طريق اسامة طنان وبوصوفة وبوفال والعربي لكنها لم تكن مباشرة، وحرم الحارس المغربي منير المحمدي الرأس الاخضر من فرصة ادراك التعادل بابعاده بطرف الاصابع كرة عرضية خطيرة للغاية ارسلت من الجهة اليسرى (41).



وفي الشوط الثاني، تألق المحمدي مجددا وانقذ مرماه من التعادل (47)، وندرت الفرص المباشرة على المرميين باستثناء واحدة للرأس الاخضر (83)، وضبط المغربيان كريم الاحمدي ومنير عوبادي وتيرة الاداء في منتصف الملعب فبقيت النتيجة على حالها.