ريدناب يعترف: مهمة سيدني صعبة

قال هاري ريدناب الذي يتولى تدريب الأردن بشكل مؤقت إن فريقه أمامه مهمة صعبة أمام استراليا في ختام الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا لكرة القدم 2019.



ويحتل الأردن المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من سبع مباريات بفارق نقطتين وراء استراليا المتصدرة. ويحتاج الأردن للفوز في استراليا ليضمن التأهل مباشرة لكأس آسيا والدور التالي في تصفيات كأس العالم.



ونقل موقع الاتحاد الاسترالي لكرة القدم عن ريدناب قوله اليوم السبت "نعلم جيدا أن المهمة ستكون في غاية الصعوبة في استراليا. نتفهم ذلك."



وأضاف "نحن بحاجة إلى الفوز لذا سنفعل كل شيء لتحقيقه. سيكون علينا البدء بشكل جيد لأن الأجواء ستكون رائعة والحضور الجماهيري سيكون كبيرا."



وتابع "سيكون علينا التأكد من أننا على استعداد للمنافسة كما فعلنا (أمام بنجلادش) ونلعب بالطريقة نفسها."



وحقق الأردن فوزا ساحقا على بنجلادش 8-صفر يوم الخميس في أول لقاء بقيادة ريدناب (69 عاما) بعدما اتفق المدرب الانجليزي مع الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على قيادة الفريق أمام بنجلادش واستراليا.



وتولى عبد الله أبو زمع تدريب المنتخب الأردني بشكل مؤقت عقب الانفصال عن البلجيكي بول بوت في يناير كانون الثاني.



وقال ريدناب - وهو مستشار لنادي ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي - إنه مستعد للتفاوض على الاستمرار مع الأردن إذا نجح في الفوز على استراليا والتأهل إلى الدور التالي في تصفيات كأس العالم.



وتمنى انجي بوستيكوجلو مدرب استراليا ألا يعتمد الأردن على الدفاع.



وقال لموقع الاتحاد الاسترالي على الانترنت "أتمنى أن يلعب (ولا يعتمد على الدفاع). عندما تعرف الفرق طريقة لعبنا تتملكهم الشجاعة ويحاولون مهاجمتنا."



وأضاف "إذا هاجم الأردن فإن ذلك سيناسبنا تماما لكني أتوقع أن يعتمد على الدفاع ويحاول هز شباكنا عن طريق الهجمات المرتدة. ومرة أخرى سيكون علينا التأكد من عدم حدوث ذلك."



وفي أكتوبر تشرين الأول اعتمدت استراليا على اللعب بلاعب وسط مدافع واحد واستفاد الأردن من ذلك وسجل هدفين عن طريق حسن عبد الفتاح من ركلة جزاء وحمزة الدردور ليفوز 2-صفر في عمان.



وقال بوستيكوجلو "ظهرنا بمستوى بعيد عما أردنا. في هذه المباراة اعتمدنا على لاعبين لم يسبق لهم اللعب في مثل هذه الأجواء لكنهم تعلموا كثيرا مما حدث.



"سنختبر يوم الثلاثاء ما الذي تعلمه اللاعبون. لكننا سنكون على ملعبنا ولا أهتم بمن سيلعب أمامنا أو في هجوم المنافس. اتوقع أن نسيطر على المباراة ونفوز بها."



