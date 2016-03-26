فوز سعودي إماراتي بشق الأنفس

أصبحت الحسابات واضحة في مجموعة السعودية والإمارات المؤهلة لمونديال 2018 وآسيا 2019، بضمان المنتخب السعودي التأهل إما بالصدارة أو ضمن أفضل الثواني الأربع، بعد أن جمع 19 نقطة قبل الجولة الختامية، بينما يلزم المنتخب الإماراتي الفوز بفارق هدفين ليخطف الصدارة، كما أن فوزه بفارق هدف يؤهله ضمن أفضل الثواني.

المنتخبان الأخضر والأبيض فازا بصعوبة على ضيفيهما الماليزي والفلسطيني بنتيجة واحدة 2 ـ 0، وكان الفلسطيني يقاتل للتعادل قبل الهدف الثاني من ركلة جزاء تفنن فيها أحمد خليل الدقيقة 60، وحاول الأبيض زيادة الغلة للضغط على أعصاب لاعبي المنتخب السعودي مع ماليزيا بعد 45 دقيقة، لكن الفلسطيني كان نداً قوياً.

وفي جدة لوحظ على لاعبي المنتخب السعودي التسرع، فتأخر الهدف الأول حتى الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني بقدم الرائع محمد السهلاوي، ومع ذلك عجز لاعبو الأخضر عن استثمار ضعف الضيوف حتى الدقيقة 74 بذكاء تيسير الجاسم. وكان بالإمكان أكثر لو بكّر المدرب مارفيك في زيادة عدد المهاجمين. وهكذا بقيت الإثارة بين الأبيض والأخضر حتى مباراة أبوظبي بأفضلية صدارة سعودية بثلاث فرص «حتى الخسارة بفارق هدف».

وللإحاطة، تحسم آلية التأهل بنظام «الفيفا»، أي بالأهداف وليست المواجهات المباشرة التي يطبقها الاتحاد الآسيوي في بطولاته. وهذه المرة طبقت التصفيات المزدوجة في القارة الصفراء، زاد في تساؤلاتها تعليق فيفا نشاط الكويت وإندونيسيا.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية