كاهيل يقود الإنجليز في ودية ألمانيا

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن المدافع جاري كاهيل سيكون قائدا للمنتخب في مباراة ودية أمام ألمانيا غدا السبت بسبب غياب القائد الأساسي وين روني للإصابة.



وأصيب روني مهاجم مانشستر يونايتد والهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي منذ 13 فبراير شباط الماضي في أربطة الركبة ويكافح من أجل التعافي سريعا ليضمن المشاركة في بطولة أوروبا التي تنطلق في فرنسا 10 يونيو حزيران المقبل.



وستكون مباراة ألمانيا الثانية لكاهيل كقائد حيث قاد الفريق في الفوز 2-صفر على استونيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي بتصفيات بطولة أوروبا 2016.



وسيغيب جو هارت حارس المرمى ورحيم سترلينج أيضا عن المباراة التي ستقام في برلين للإصابة وكذلك عن مواجهة يوم الثلاثاء مع هولندا في استاد ويمبلي في إطار الاستعداد لبطولة أوروبا.



وسيتبادل الحارسان الاحتياطيان جاك بوتلاند وفريزر فورستر الدفاع عن مرمى انجلترا في المباراتين المقبلتين لكن المدرب روي هودجسون احجم عن القول من سيبدأ منهما امام المانيا.



وأبلغ هودجسون مؤتمرا صحفيا ان المباراتين الوديتين ستمثلان فرصة سانحة لبعض اللاعبين غير الدائمين لترك بصمة قبل اعلان تشكيلة بطولة اوروبا 2016.



وردا على سؤال هل سيدفع بتشكيلتين مختلفتين في المواجهتين قال هودجسون "من المحتمل لكني لم أقرر ذلك بعد ولم اتحدث مع اللاعبين بشأنه أيضا."



وتابع "لا استطيع ان اضمن مشاركة كل لاعب لمدة 90 دقيقة في المباراتين لكن في الوقت ذاته سندخل المواجهتين بغرض استخدام كل افراد التشكيلة."



واستطرد "نرغب في مشاهدة اللاعبين أو على الاقل منحهم فرصة لترك بصمة."



وبعد مواجهة المانيا وهولندا ستخوض انجلترا مباريات ودية امام تركيا واستراليا والبرتغال قبل السفر للمشاركة في بطولة اوروبا.



وقال هودجسون "سنخوض ثلاث مباريات أخرى قبل اعلان التشكيلة النهائية وعملية الاختيار ليست نهائية حيث سنتعامل مع كل مباراة بجدية شديدة وسنتعلم منها دروسا مهمة جدا بالطبع."



