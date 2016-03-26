من يدير الاتحادات والأندية؟؟

هنالك العديد من المشاكل في الرياضة البحرينية والتي يتحملها الجميع من إدارة ولاعبين واعضاء الجمعيات العمومية ومعهم بالطبع الجهات المسئولة، وأهمها الاعتماد على شخص واحد لتسيير العمل سواء لبعض مجالس ادارات الاتحادات أو الأندية والرضا والسكوت على ذلك (وربما يضاف إليه شخصين أو ثلاثة فقط يساعدونه أو يسمعون كلامه فقط !! لان البقية من الاعضاء تكملة للديكور) فترى في الأندية هو من يختار اللاعبين المحترفين من الخارج واللاعبين المحليين وبمعيتهم المدربين على مزاجه وينفرد بالقرارات الإدارية والمالية، ولديه جيش كامل لإثارة الخلافات المقصودة لاستمرار وجوده!! عبر توثيق انجازاته الوهمية المؤقتة وهو الأمر الذي يؤخر تقدمنا الرياضي كل سنة بنفس الأساليب الماكرة!! وبالمثل في بعض الاتحادات وأخس!!

نكرر هذا لا ينطبق على الكل (بل على الغالبية العظمى) والأدهى والأمر أن بعضهم اختاروا شللا تتبعهم وتدافع عنهم في كل المجالات، لدرجة أنهم لا يبالوا ولا يسألوا أنفسهم عن كثرة المشاكل باتحاداتهم أو أنديتهم المتكررة!! لأنهم يريدون تحقيق إنجاز في الوقت المحدد والفرحة به بالأسماء البراقة وباقل الاثمان خلال فترة وجودهم!!

بل من المثير للغيظ، أنك حينما تجادل مثل تلك الأشخاص وخصوصا الدخلاء غير أبناء الرياضة الأصليين تجد منهم عبارة (هذا زمنا وبس!!) بمعنى الفرصة اذا جاءتك مرة استغلها ولا تضيعها!! لان همهم الأول والأخير هو العبور من بوابة الرياضة الى مواقع أخرى يأتي من ورائها المال والشهرة وليس وضع البصمات ليقال عنهم رموزا تاريخية في يوم من الأيام!!

نقطة شديدة الوضوح

نحن من حقنا أن نطالب بوقف التفرد في القرارات الحالية لنواكب العالم ونجاحه وانجازاته عبر وضع أنظمة ولوائح وقوانين ومعايير صارمة لوقف العابثين الذين يدافعون عن أسمائهم وكيانهم لا عن اسم وكيان الرياضة البحرينية ولوقف التجاوزات في الأموال العامة للمملكة لاعادة هيبة وشموخ وقيم الانسان البحريني العامل بالرياضة البحرينية. لاننا ما نراه في خريطة الرياضة البحرينية هو (وجود شيء غلط!! ونحن ساكتين عنه)، فلذلك نحذر من خطورة هذا الوضع!! ونقولها بكل امانة وشفافية (آن الآوان لفرض العمل الجماعي للوصول الى القمة الحقيقية) وكفانا النظر بعين واحدة !!!!!!

*نقلا عن الأيام البحرينية