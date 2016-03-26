السعوديون لا يخجلون يا فان مارفيك

يرغب السعوديون في الإبقاء على بيرت فان مارفيك وتجديد عقده بصفته مدرباً لمنتخب كرة القدم، ولكن هذه المرة ستكون على طريقتهم الخاصة بعد أن أملى الرجل الهولندي شروطه في المرة الأولى وذلك بإحضار خمسة مساعدين شخصيين وسيطرته في الوقت نفسه على الفئات العمرية بما فيها المنتخب الأولمبي الذي غادر مكسوراً من الدور الأول في كأس الأمم الآسيوية بالدوحة قبل شهرين، وهذا كله قد يكون مقبولاً بحسب الاتفاق المبرم ولكن تنقلات المدرب المستمرة بين الرياض – أمستردام، جعلت الشارع الرياضي يغتاظ من صاحب الشعر الأبيض الذي يبلغ أجره السنوي 10 ملايين ريال سعودي.

قبل ليلتين من مباراة السعودية وماليزيا، كان فان مارفيك يتحدث عبر هاتفه الشخصي قبل بدء حصة المنتخب التدريبية. وظل يفعل ذلك لمدة طويلة فيما اكتشف الجميع لاحقاً أن الحوار الهاتفي كان تحليلاً فنياً لصالح محطة تلفزيونية إثر نهاية مباراة آيندهوفن وأياكس بالدوري الهولندي.

وهذا ما زاد من إحباط الرئيس أحمد عيد وزملائه في اتحاد الكرة تجاه المدرب البالغ من العمر 63 عاماً والذي ينتهي عقده أواخر أغسطس المقبل. والسؤال هنا: كيف نجدد عقد مدرب لا يستطيع البقاء في السعودية لمدة أسبوع حتى يشاهد المباريات ويتعرف على إمكانيات أبرز اللاعبين؟.

أخيرا قرر رجالات الاتحاد قرارا حاسما وذلك بالجلوس مع فان مارفيك على الطاولة ضمن اجتماع حاسم بعد فراغ السعودية من مواجهة الإمارات الثلاثاء المقبل، وسوف يقول السعوديون لمدربهم خلال الاجتماع بحسب ما أعلن رئيس الشؤون المالية عدنان المعيبد لوسائل الإعلام: "انظر بيرت، عقدك هنا، نحن نريد بقاءك ولكن بشروط". فيما يعتبر أبرز شرطين يريد المسؤولون من المدير الفني تنفيذهما، السكن في المملكة بصفة دائمة مع حضور كافة المباريات المهمة لدوري "جميل"، ومتابعة الأدوار النهائية لكأسي ولي العهد والملك يصاحبه عقد اجتماعات دورية مع 14 مدرباً يعملون في الدوري الممتاز ضمن عملية فنية منسقة يهدف خلالها اتحاد الكرة إلى الارتقاء بمستوى اللعبة الشعبية التي تحتل المركز 55 عالمياً.

أمام المدرب فان مارفيك بعد الاجتماع المفصلي طريقان لا ثالث لهما، إما الموافقة على الشروط السعودية الجديدة والاستمرار على رأس الإدارة الفنية، أو رفض العرض الجديد. وهنا يأت دور اتحاد القدم في البحث عن مدرب كفؤ جديد يستطيع تحقيق طموحات المواطنين بالتأهل إلى مونديال روسيا 2018. ووسط كل هذا الجدل تبدو الفرصة ملائمة لاختيار مدرب محترف جديد ريثما تنتهي ملاعب فرنسا من استضافة بطولة يورو الصيف المقبل والتي يبرز فيها أسماء تدريبية قديرة على غرار البرتغالي فرناندو سانتوس أو الإيرلندي مارتن أونيل وفي أسوأ الأحوال فإن الروماني فيتور بيتوركا يعيش في مدينة جدة وزميله جوزيه غوميز يقطن بالقصيم.

لا أحد ينكر براعة فان مارفيك التدريبية من شمال البلاد إلى الجنوب، فمنهج الرجل يبدو واضحا ويمكنك احترام خطته داخل الملعب كما فعل معنا البرازيلي هيليو أنجوس عام 2007. ولكن في ظل تعنت المدرب الهولندي على الإقامة في أوروبا والتواصل مع مساعديه الثلاثة (فيصل البدين ويوسف عنبر وَعَبَد اللطيف الحسيني) عبر برنامج الـ"واتس آب"، عندها ستكون النهاية لأن السعوديين تخلصوا أخيراً من الخجل ولم يعودوا يجاملون أحداً باحثين بذلك عن مصالحهم الشخصية أولاً.

*خاص بالعربية.نت - رياضة