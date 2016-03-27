الباطن صدارة وإثارة

دوري الأولى لا يقل إثارة عن دوري "جميل"، ففي الأسبوع الأخير نجح الباطن في اعتلاء الصدارة برصيد 45 نقطة بعدما فاز عن جدارة واستحقاق على المجزل بهدفين نظيفين بينما حل ثانيا الاتفاق بـ 44 نقطة ثم المجزل ثالثا بـ 42 نقطة، هذا الفارق النقطي الضئيل يجعل المسابقة أكثر إثارة وندية، ففي أسبوع يتصدر فريق ثم في التالي يزيحه آخر، والمنافسة لا تنحصر على المقدمة فقط بل أيضا على الهروب من المؤخرة، فبعدما حل الدرعية وحيدا في ذيل الترتيب، المنافسة باتت على أشدها بين الرياض (25) نقطة والنهضة والنجوم (27) نقطة على الافتكاك من المركز ما قبل الأخير. إن هذه الحقائق التي تتزامن مع غياب النجوم وتراجع المستويات في دوري جميل تجعلني أطالب إعلامنا بتسليط مزيد من الضوء على دوري الدرجة الأولى الذي بما سبق من مقومات من الممكن أن يكون منجماً لنجوم من ذهب .

*نقلا عن الرياضية السعودية