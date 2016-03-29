عيد يؤكد رغبة الأخضر باستمرار فان مارفيك

شدد أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تمسك إدارته ببقاء الهولندي فان مارفيك على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم الذي ضمن الوصول إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال روسيا 2018.

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية بعد تعادل السعودية والإمارات 1-1 مساء الثلاثاء: "سوف يكون معسكر بعد نهاية الموسم الرياضي والمدرب سوف نمنحه كل الإمكانيات واللوازم التي يحتاجها، المرحلة المقبلة سوف تكون مختلفة وحاسمة".

وحول عملية تجديد عقد المدرب الهولندي فان مارفيك، قال المسؤول السعودي: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا وانا مع تجديد العقد ونسعى لتذليل الصعاب وهو مدرب كفؤ وإن شاء الله سوف يستمر معنا بلا شروط او قيود".

من جانبه قال علي مبخوت لـ"قناة العربية": "أهم شي تاهلنا المباراة، السعودية قدموا مباراة كبيرة وشكرا للجماهير، قبل المباراة كان عندنا خبر التأهل وكنا نطمح للفوز". فيما أضاف زميله أحمد خليل: "لم نظهر بصورة جيدة في الشوط الأول ولكن أدينا في نهاية المباراة والحمد لله على كل شيء".