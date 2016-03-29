لقد بات اغلبنا يتربص ويتصيد الأخطاء لبعضه متناسيا ان الخلاف لا يفسد للود قضية. ان ما حدث بالجمعيات العمومية للأهلى والزمالك وسموحه يؤكد ان اغلبنا لا يحب مبدأ الرأى والرأى الآخر ومن ثم يجب ان نلوم كل المخطئين وليس فردا لان أعضاء الجمعيات العمومية حضروا بالآلاف ووقعوا بالكشوفات تاركين المئات منهم تحضر وحدها الاجتماع المقرر لمناقشة جدول الاعمال واعتماد الميزانية حتى لا توقع عليهم غرامات مستغلين الثقوب التى تشوه بنود اللائحة. هذا بالإضافة لعدم دقة المراقبة من جانب الجهة الإدارية المفترض أنها رقابية عادلة لا تشوبها مجاملة! وبالمناسبة أؤيد رأى الزميل أحمد شوبير فى ضرورة الإشراف القضائى على الانتخابات وأعمال الجمعية العمومية حتى نصل لسنة سادسة ديمقراطية.

< اليوم يدخل منتخبنا الوطنى فى امتحان اراه سهلا أمام نيجيريا فى مباراة العودة بالتصفيات المؤهلة للأمم الافريقية بإستاد برج العرب. وارى الفوز يتطلب تشكيلا مثاليا ولعبا قتاليا وأداء فنيا عاليا وهذا ليس صعبا على منتخب وطنى يضم مواهب عالمية ودولية وتشجعه جماهير وفية تتسم بالوطنية. فيا ابطال منتخبنا الوطنى الكروى «فرحوا شعبكم» لأنه يحتاج لابتسامة تعوضه عن حزنه واحباطه من كثرة الصراعات الدائرة حوله! أيها اللاعبون سطروا صفحة جديدة فى كتاب التاريخ وانتهزوا تشجيع الملايين لكم من خارج الملعب و30 الف متفرج بداخله. جعلونا نهتف لكم قائلين والله وعملوها الرجالة بدلا من ان نقول واحد اثنين منتخبنا راح فين!

< بالتأكيد نحن نحترم أحكام القضاء الذى قضى بحل مجلسى إدارة النادى الأهلى واتحاد الكرة فى يوم واحد ولسبب واحد هو (التزوير) فى الاصوات . وفى الوقت نفسه لن نقبل إيقاف الرياضة من جانب الفزاعة الاوليمبية بسبب التدخل الحكومى الذى يضع السكين فوق رقبة الحكومة! والآن نحن ننتظر أن تحل علينا بركات وفتوى اللجنة الثلاثية حفظها الله.

<< إبراهيم الشيخ نائب رئيس الاوليمبى قال بالصحف ان مجلسه فاشل ولا يستحق البقاء لأنه أخفق فى صعود فريق الكرة أكثر من مره للدورى الممتاز وهذه صراحه نشكره عليها ولكن يبقى سؤال للنائب هو لماذا لم يستقل أحد من المجلس للان؟ نصيحتي: ابدأ بنفسك واستقل حفاظا على اسمك!



*نقلاً عن الأهرام المصرية

