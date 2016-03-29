تعادل مثير ينهي مباراة إثيوبيا والجزائر

سجل فوزي غلام هدفا من ركلة جزاء قبل خمس دقائق على النهاية ليتعادل منتخب الجزائر 3-3 مع مضيفه الإثيوبي ويؤجل حسم التأهل لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2017 .

وسحقت الجزائر ضيفتها إثيوبيا 7-1 يوم الجمعة ، وكانت تحتاج للفوز اليوم في أديس أبابا لضمان التأهل للنهائيات في الغابون العام المقبل قبل جولتين على النهاية.

ولدى الجزائر عشر نقاط من أربع مباريات في الصدارة بفارق خمس نقاط عن اثيوبيا.

وتأخرت الجزائر مرتين عن طريق جيتاناه كيبيدي الذي سجل هدف اثيوبيا الوحيد في اللقاء السابق، لكن اسلام سليماني وعيسى ماندي أدركا التعادل.

وأحرز دوايت فيكادو هدف اثيوبيا الثالث في الدقيقة 64 لكن غلام ظهير نابولي الإيطالي انتزع التعادل قبل صفارة النهاية.