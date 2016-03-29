السعودية والإمارات يداً بيد نحو الدور المونديالي الحاسم

حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة الأولى بعد تعادله أمام المنتخب الإماراتي 1-1 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في المرحلة الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى الدور الحاسم لمونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019.

ونجح الأخضر بخطف بطاقة التأهل بعد فوزه على المنتخب الماليزي 2-صفر المرحلة السابقة، في حين منح التعادل المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل الثانية بعد أن جمع 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن السعودية.

وتقدم المنتخب السعودي عند الدقيقة 24 عن طريق لاعبه تيسير الجاسم، وسجل عمر عبدالرحمن "عموري" هدف التعادل للإمارات عند الدقيقة 52.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بهجوم مباغت على مرمى الأخضر، وكاد لاعبه محمد عبدالرحمن يسجل هدف السبق بعد مرور دقيقتين بعد تلقيه تمريرة متقنة من شقيقه عموري على قوس منطقة الجزاء، وسدد الكرة ذهبت بعيداً عن الشباك.

وعند الدقيقة 7 أهدر محمد عبدالرحمن هدفاً محققاً للأبيض الإماراتي بعدما استغل هفوة المدافع عمر هوساوي الذي فشل في إبعاد كرة ليخطفها ويواجه المرمى ويسدد الكرة ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس خالد شراحيلي.

ونجح الأخضر بخطف هدف السبق عند الدقيقة 24 لعب مدافعه عبدالله الزوري كرةً عرضية للمهاجم محمد السهلاوي الذي هيأها لتيسير الجاسم والذي سددها بقوة داخل شباك الحارس الإماراتي ماجد ناصر.

وحاول المنتخب الإماراتي العودة سريعاً وكاد مهاجمه علي مبخوت يسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله عموري ليسدد الكرة ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية المنتخب الإماراتي ونجح صانع ألعابه عموري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 52 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من المهاجم علي مبخوت داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس خالد شراحيلي.

وكاد المنتخب السعودي يغتال أفراح الإماراتيين بعدما كان قريباً من تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه يحيى الشهري الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء الا أن الحارس ماجد ناصر الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل المنتخب الإماراتي تفوقه وكاد مهاجمه علي مبخوت يسجل هدف التقدم بعدما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء السعودية لتجد الحارس خالد شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

وتراجع أداء المنتخب السعودي وكادت شباكه تتلقى الهدف الثاني بعدما مرر صانع ألعاب الإمارات عموري كرة ذهبية للمهاجم أحمد خليل الذي سددها خارج المرمى.

وعند الدقيقة 75 نشط المنتخب السعودي وشاطر الإماراتيين السيطرة وكاد لاعبه تيسير الجاسم يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية خارج منطقة الجزاء الا أن الحارس ماجد ناصر أبعدها بصعوبة.

وغابت الفرص الخطيرة في الدقائق الأخيرة ووضح الرضا التام من قبل المنتخبين على نتيجة التعادل التي جعلتهما يذهبان سوياً إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال.