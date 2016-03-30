رئيس الاتحاد.. من تكون؟!

بصلافة واضحة وببجاحة متطرفة وبأنا متضخمة وبدون أدنى احترام للذات وللآخرين خرج رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي ليقول في معرض رده على الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تأخره في إصدار قراره الخاص بالمباراة القضية بين الاتحاد والقادسية "إن هذا التأخر معيب في سمعة الكرة السعودية". قبل أن يضيف: "هذا يعني لي تفسيرين إما اتحاد غبي أو اتحاد ضعيف"!.

تلك العبارة الغارقة في الإساءة والموغلة في العيب لا أحتاج لأن أبحث عنها في قاموس الألفاظ الرزينة أو أضعها في موازين النقد الرياضي الرصين لأعرف إن كانت خروجاً عن أدبيات التعاطي الإنساني والرياضي المحترمين أم لا، إذ يكفيني عناء ذلك أن أسأل رئيس نادي الاتحاد نفسه هل تقبل أن يضعك كائن من كان وتحت أي سبب من الأسباب رهن هذا القذع وأمام الرأي العام فيقول: إبراهيم البلوي إما رئيس ضعيف أو رئيس غبي؟!... هل تقبل ذلك؟!

أن يقول البلوي بأن الاتحاد السعودي ضعيف فذاك أمر لا يمكن لأحد أن ينازعه فيه، بل لعلي أول من أمَّن على كلامه، فهو من الضعف والارتباك والفوضى ما يجعلنا نبكي حال اتحادنا كل يوم؛ لكن ذلك كله لا يبرر له أن يستخدم وصف الغباء بكل هذه الفجاجة وبدون أدنى اعتبار لأحد؛ سواء للوسط الرياضي المحترم الذي يأنف من هكذا ألفاظ سوقية، أو لأعضاء الاتحاد أنفسهم الذين يملك أقل واحد منهم من الشهادة الدراسية والنجاح الوظيفي ما يفوق ما يملكه البلوي نفسه، فضلاً عن حضورهم العام والخاص عبر سيرتهم الاجتماعية والرياضية التي ليس للبلوي ولا غيره المساس بها.

حينما وصف الزميل بتال القوس ذات مقالة صحفية له إبراهيم البلوي بالرئيس الغلبان بلغ الغضب عند الأخير حد اتخاذ قرار بمقاطعة نادي الاتحاد برنامج "في المرمى" ما دفع أنصار النادي لفتح أبواب الهجوم على القوس على الرغم من أن وصف الغلبان لا تحمل في إطارها العام أي إساءة؛ لكنه الاعتداد بالنفس والاستهانة بمشاعر الآخرين اللذين يحعلانه يضج حتى يقيم النادي ولا يقعده لوصف الغلبان بينما لا تحمّر له وجنة خجل ولا تقف له شعرة وجل وهو يصف اتحاد يقوده رجال محترمون بالغباء.

ما لا يجب أن نقفز عليه ونحن نناقش سوء تصريح البلوي أمران: الأول أن التطاول على الاتحاد السعودي بمثل هذا التعدي اللفظي الصارخ ليس الأول ويبدو أنه لن يكون الأخير حتى تنتهي الفترة القانونية للاتحاد، وذلك ما كان ليحدث لولا سقوط هيبة الاتحاد وبلوغه من الهوان مبلغًا بعيدًا وقد قيل: من يهن يسهل الهوان عليه، والثاني أن إبراهيم البلوي كان ولا يزال يظن نفسه متحدثًا مفوهًا بينما الحقيقة عكس ذلك تمامًا، وليس تصريحه الشهير عن الفساد بعيد عن ذاكرتنا، ولولا ضعف اتحاد الكرة وهوانه لكان لا يزال حبيس الإيقاف.

الواقع يكشف بكل وضوح أن إبراهيم البلوي تمادى في تصريحاته بحيث بدا أنه لم يعد يرى أحدًا قادرًا على لجم خروجه الصارخ عن النص، وهنا ينبغي أن نقول لأعضاء اتحاد الكرة ألا تألمون؟! ألا تشعرون؟! إن لم يكن لهيبة اتحادكم فلهيبتكم الشخصية، فمن ذا الذي ينبري ليقول للبلوي ولغيره من المتطاولين: قف عند حدك، فمن تكون؟! أم أنه - بالفعل - ما لجرحٍ بميتٍ إيلام !

*نقلاً عن الرياض السعودية