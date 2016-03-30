ستة أوعية.. والكنغر والصقور.. بمجموعة واحدة

انتهى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، والكل ينتظر قرعة الدور الحاسم المؤهل للمونديال التي سوف تسحب في الثاني عشر من شهر أبريل المقبل، وهنا يترقب 12 فريقا مصيرهم قبل القرعة المرتقبة.



سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، ولفعل ذلك عند سحب القرعة تقسم هذه الفرق إلى ست مستويات وهذه التقسيم يتم بحسب ترتيب فيفا الذي سيصدر في السابع من شهر أبريل، وبعدها يتم وضع المنتخبات في ستة أوعية وكل ذلك بإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الوعاء الأول: يحتوى الفريقين صاحبي الترتيب الأول والثاني في تصنيف فيفا وبحسب النقاط غالباً سيكونان إيران واستراليا. وفي الوعاء الثاني صاحبي المركز الثالث والرابع بحسب التصنيف ويفترض تواجد كوريا الجنوبية واليابان.

في الوعاء الثالث الخامس والسادس هما السعودية واوزبكستان وباعتبار القرعة ستكون موجهة لعدم وقوع ايران والسعودية في مجموعة واحدة، وبالتالي فإن السعودية التي يطلق عليها المحبين بـ"الصقور" ستكون في مجموعة واحدة برفقة الأستراليين الذي يطلق عليهم الكنغر.

الوعاء الرابع يحتوي الفريقين صاحبي الترتيب السابع والثامن والخامس يحتوي الفريقين صاحبي الترتيب التاسع والعاشر وصولاً لصاحبي الترتيب الحادي عشر والثاني عشر في الوعاء الأخير.

في حال تعادل فريقين بترتيب فيفا حينها تتم الاستعانة بوعاء اضافي يسمى وعاء الترتيب يتم السحب منه أولا لتحديد ترتيب الفريقين المتساويين بالترتيب وبعدها يتم توزيع الأعية الستة كما شرحنا سابقاً.

رقم الوعاء يعبر عن مكان الفريق ضمن المجموعة فيما يتم بدء سحب الفرق ابتداء من الوعاء السادس فالخامس فالرابع فالثالث فالثاني فالأول. بينما تبدا المرحلة النهائية في الأول من سبتمبر 2016 وتختتم في الخامس من سبتمبر 2017.

