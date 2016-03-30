مدرب هجر: سنقاتل حتى النهاية

شدد عبد الله الجنوبي، مدرب هجر، على أهمية القتالية عند لاعبي فريقه بدوري جميل الذي تبقى في رمقه ست جولات حتى يستطيع البقاء فيه، فيما أكد على تميز مدرب التعاون خوسيه غوميز بجانب مدرب نجران هيليو أنجوس، بينما توقع فوز الأهلي بلقب دوري هذا العام.

وقال الجنوبي في مقابلة خاصة لصالح برنامج "في المرمى": "تبقى في الموسم ست جولات حتى نهاية الموسم وما زالت الفرصة بأيدينا حتى الآن ويجب أن نقاتل حتى آخر لحظة". وحول قبوله عرض النادي في وقت صعب، أجاب: "مش فضل مني ولا تضحية أني أستلم النادي الذي له أفضال علي وعندي ثقة كبيرة في اللاعبين، قبلت المهمة وبإذن الله سوف نبقى، أما بالنسبة للعقد فهو يتجدد سنوياً".

وحول الدوري ومنافسته الصعبة: "الموسم هذا قسمين، الدور الأول تنافس واضح بين الهلال والأهلي إلى ابعد الحدود ولكن قبل نهاية كأس ولي العهد حدثت أمور غير متوقعة ولحق بهما الاتحاد في النهاية".

وتحدث المدرب الشرقي عن المستويات المميزة التي يقدمها التعاون قائلاً: "مدرب التعاون ممتاز وينافس مع فريقه على مقعد آسيوي في صدارة الترتيب ويعجبني عمل جوزيه الفني، كذلك انجوس مع نجران يقدم مستويات كبيرة، أما للاعبين المحليين فلاعب الوسط عبد المجيد الرويلي وعمر السومة بالنسبة للأجانب".